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Беспилотник-разведчик Supercam получил новые возможности - РИА Новости, 12.08.2024
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15:53 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/bespilotnik-1965744394.html
Беспилотник-разведчик Supercam получил новые возможности
Беспилотник-разведчик Supercam получил новые возможности - РИА Новости, 12.08.2024
Беспилотник-разведчик Supercam получил новые возможности
Зарекомендовавший себя в ходе СВО беспилотник-разведчик Supercam получил новые возможности: версия S350M теперь может передавать видео на мобильный планшет... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:53
2024-08-12T15:53
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Зарекомендовавший себя в ходе СВО беспилотник-разведчик Supercam получил новые возможности: версия S350M теперь может передавать видео на мобильный планшет артиллеристов, сообщил журналистам на международном военно-техническом форуме "Армия-2024" официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы". "Мы оснастили Supercam новым высокопроизводительным программным обеспечением с "модульной" архитектурой, позволяющим добавлять необходимый функционал, включая программные и аппаратные средства трансляции видео с телеметрией по закрытым и открытым каналам для различных пользователей. В том числе Supercam S350M интегрирован в различные варианты контура управления разведкой и комплексным огневым поражением, включая комплекс "Планшет-А" и программно-аппаратный комплекс "Глаз/Гроза", - сказал представитель компании. По его словам, расширен частотный диапазон видеоканала, увеличено число каналов видеопередатчика. Разработчики добавили возможность передачи видеопотока на мобильное устройство, оборудованное приемником видеосигнала (планшет). Это позволяет подразделениям оперативнее получать информацию и значительно ускорить обмен данными. "Планшет-А" — российская штатная система управления огневым поражением. Мобильный комплекс может управлять стрельбой практически всех стоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов. Изделие адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе смешанного типа, и может взаимодействовать со средствами разведки и обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы, сводя к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта. Программный комплекс "Глаз/Гроза" предназначен для быстрой передачи данных от оператора беспилотника до артиллерийского расчета, экипажа танка или на командный пункт при помощи радиосвязи. "Глаз/Гроза" позволяет эффективно работать даже в условиях применения противником средств РЭБ. Supercam S350 обеспечивает необходимый запас возможностей для использования БПЛА в наблюдении и разведке. Среди особенностей комплекса с беспилотными летательными аппаратами Supercam оперативность сборки БПЛА, модульные композитные элементы, взаимозаменяемые и комбинированные полезные нагрузки c унифицированными гиростабилизированными платформами, система отцепа консолей крыла при посадке для предотвращения возможных повреждений, устойчивость полета и хорошая управляемость. БПЛА способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Supercam оснащается электрическим двигателем и способен осуществлять почти бесшумный полет. Запуск аппарата с боевой позиции производится с катапульты, возвращение — с парашютом.
https://ria.ru/20240812/oruzhie-1965597113.html
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безопасность, форум "армия — 2024", технологии
Безопасность, Форум "Армия — 2024", Технологии
Беспилотник-разведчик Supercam получил новые возможности

Беспилотник Supercam S350M сможет передавать видео на мобильный планшет военных

© ГК "Беспилотные системы"Supercam S350
Supercam S350 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© ГК "Беспилотные системы"
Supercam S350. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Зарекомендовавший себя в ходе СВО беспилотник-разведчик Supercam получил новые возможности: версия S350M теперь может передавать видео на мобильный планшет артиллеристов, сообщил журналистам на международном военно-техническом форуме "Армия-2024" официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы".
"Мы оснастили Supercam новым высокопроизводительным программным обеспечением с "модульной" архитектурой, позволяющим добавлять необходимый функционал, включая программные и аппаратные средства трансляции видео с телеметрией по закрытым и открытым каналам для различных пользователей. В том числе Supercam S350M интегрирован в различные варианты контура управления разведкой и комплексным огневым поражением, включая комплекс "Планшет-А" и программно-аппаратный комплекс "Глаз/Гроза", - сказал представитель компании.
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По его словам, расширен частотный диапазон видеоканала, увеличено число каналов видеопередатчика. Разработчики добавили возможность передачи видеопотока на мобильное устройство, оборудованное приемником видеосигнала (планшет). Это позволяет подразделениям оперативнее получать информацию и значительно ускорить обмен данными.
"Планшет-А" — российская штатная система управления огневым поражением. Мобильный комплекс может управлять стрельбой практически всех стоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов. Изделие адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе смешанного типа, и может взаимодействовать со средствами разведки и обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы, сводя к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта.
Программный комплекс "Глаз/Гроза" предназначен для быстрой передачи данных от оператора беспилотника до артиллерийского расчета, экипажа танка или на командный пункт при помощи радиосвязи. "Глаз/Гроза" позволяет эффективно работать даже в условиях применения противником средств РЭБ.
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Supercam S350 обеспечивает необходимый запас возможностей для использования БПЛА в наблюдении и разведке. Среди особенностей комплекса с беспилотными летательными аппаратами Supercam оперативность сборки БПЛА, модульные композитные элементы, взаимозаменяемые и комбинированные полезные нагрузки c унифицированными гиростабилизированными платформами, система отцепа консолей крыла при посадке для предотвращения возможных повреждений, устойчивость полета и хорошая управляемость. БПЛА способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Supercam оснащается электрическим двигателем и способен осуществлять почти бесшумный полет. Запуск аппарата с боевой позиции производится с катапульты, возвращение — с парашютом.
 
БезопасностьФорум "Армия — 2024"Технологии
 
 
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