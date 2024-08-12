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Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР" - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/bespilotnik-1965638081.html
Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР"
Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР" - РИА Новости, 12.08.2024
Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР"
Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР" на дороге Новоникольское-Сватово, машина повреждена, но никто не пострадал, сообщило правительство... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:33
2024-08-12T10:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР" на дороге Новоникольское-Сватово, машина повреждена, но никто не пострадал, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Автомобиль "Почты ЛНР" был атакован вражеским беспилотником на участке автодороги Новоникольское-Сватово. Повреждения получил кузов почтового автобуса. К счастью, водитель и сопровождающий не пострадали", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что происшествие не повлияло на график доставки почтовой корреспонденции и документации.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР"

Правительство ЛНР: украинский беспилотник атаковал автомобиль почты

© Фото : ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ/TelegramПоследствия атаки украинского беспилотника на автомобиль "Почты ЛНР" на участке автодороги Новоникольское-Сватово в ЛНР
Последствия атаки украинского беспилотника на автомобиль Почты ЛНР на участке автодороги Новоникольское-Сватово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ/Telegram
Последствия атаки украинского беспилотника на автомобиль "Почты ЛНР" на участке автодороги Новоникольское-Сватово в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР" на дороге Новоникольское-Сватово, машина повреждена, но никто не пострадал, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
«
"Автомобиль "Почты ЛНР" был атакован вражеским беспилотником на участке автодороги Новоникольское-Сватово. Повреждения получил кузов почтового автобуса. К счастью, водитель и сопровождающий не пострадали", - говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что происшествие не повлияло на график доставки почтовой корреспонденции и документации.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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