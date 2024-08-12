https://ria.ru/20240812/bespilotnik-1965638081.html

Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР"

Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР" - РИА Новости, 12.08.2024

Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР"

Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР" на дороге Новоникольское-Сватово, машина повреждена, но никто не пострадал, сообщило правительство... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:33

2024-08-12T10:33

2024-08-12T10:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль "Почты ЛНР" на дороге Новоникольское-Сватово, машина повреждена, но никто не пострадал, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Автомобиль "Почты ЛНР" был атакован вражеским беспилотником на участке автодороги Новоникольское-Сватово. Повреждения получил кузов почтового автобуса. К счастью, водитель и сопровождающий не пострадали", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что происшествие не повлияло на график доставки почтовой корреспонденции и документации.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965376314.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, вооруженные силы украины