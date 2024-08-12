https://ria.ru/20240812/belousov-1965655437.html
Белоусов раскрыл рецепт успеха для противостояния с Западом
Белоусов раскрыл рецепт успеха для противостояния с Западом - РИА Новости, 12.08.2024
Белоусов раскрыл рецепт успеха для противостояния с Западом
Министр обороны России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:34
2024-08-12T11:34
2024-08-12T18:13
безопасность
технологии
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андрей белоусов
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США. "Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего высокоточным оружием. Второе — это применение новых тактических приемов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов", — сказал Белоусов на церемонии открытия форума "Армия-2024" в понедельник. Третьим условием он назвал "создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект". "И четвертое — это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом, командного состава", — сказал Белоусов. "Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума "Армия", — подчеркнул министр обороны России.
https://ria.ru/20240812/putin-1965641508.html
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безопасность, технологии, россия, сша, андрей белоусов, форум "армия — 2024"
Безопасность, Технологии, Россия, США, Андрей Белоусов, Форум "Армия — 2024"
Белоусов раскрыл рецепт успеха для противостояния с Западом
Белоусов назвал четыре условия успеха в вооружённом противостоянии с Западом
КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом во главе с США.
"Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего высокоточным оружием. Второе — это применение новых тактических приемов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов", — сказал Белоусов на церемонии открытия форума "Армия-2024" в понедельник.
Третьим условием он назвал "создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект".
"И четвертое — это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом, командного состава", — сказал Белоусов.
"Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума "Армия", — подчеркнул министр обороны России.