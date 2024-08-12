https://ria.ru/20240812/baza-1965766068.html
Министр обороны ЦАР не будет обсуждать в Москве создание российской базы
Министр обороны ЦАР не будет обсуждать в Москве создание российской базы - РИА Новости, 12.08.2024
Министр обороны ЦАР не будет обсуждать в Москве создание российской базы
В ходе посещения главой минобороны ЦАР Клод Рамо Биро России обсуждения строительства российской военной базы не планируется, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:17
2024-08-12T17:17
2024-08-12T17:17
цар
россия
москва
александр бикантов
фостен-арканж туадера
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965765845_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_c64218b6c5c8b9489ea0d820b883110b.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В ходе посещения главой минобороны ЦАР Клод Рамо Биро России обсуждения строительства российской военной базы не планируется, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Ранее посол рассказал агентству, что тема создания российской военной базы в ЦАР остается в повестке переговоров Москвы и Банги. "Вопросы строительства российской военной базы и увеличения числа отечественных инструкторов обсуждать не планируется", - сказал он. До этого президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны. По его словам, это могло бы помочь обеспечить безопасность границ помочь в прикрытии сил страны. По словам Бикантова," тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами. Однако эта тема не находится в активной фазе. Предметного обсуждения вопросов о сроках и месте ее размещения, численности воинского контингента пока нет". Относительно российских инструкторов, Бикантов также сообщал, что об увеличении их числа в ЦАР речи пока не идет. По его словам, количество инструкторов составляет 1890.
https://ria.ru/20240630/tsar-1956402747.html
цар
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965765845_87:0:1192:829_1920x0_80_0_0_d1d628299e8b467472ed8b2f945ec107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, россия, москва, александр бикантов, фостен-арканж туадера, безопасность
ЦАР, Россия, Москва, Александр Бикантов, Фостен-Арканж Туадера, Безопасность
Министр обороны ЦАР не будет обсуждать в Москве создание российской базы
Бикантов: глава МО ЦАР Биро не будет обсуждать в Москве создание военной базы РФ
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В ходе посещения главой минобороны ЦАР Клод Рамо Биро России обсуждения строительства российской военной базы не планируется, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
Ранее посол рассказал агентству, что тема создания российской военной базы в ЦАР остается в повестке переговоров Москвы и Банги.
«
"Вопросы строительства российской военной базы и увеличения числа отечественных инструкторов обсуждать не планируется", - сказал он.
До этого президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны. По его словам, это могло бы помочь обеспечить безопасность границ помочь в прикрытии сил страны.
По словам Бикантова," тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами. Однако эта тема не находится в активной фазе. Предметного обсуждения вопросов о сроках и месте ее размещения, численности воинского контингента пока нет".
Относительно российских инструкторов, Бикантов также сообщал, что об увеличении их числа в ЦАР речи пока не идет. По его словам, количество инструкторов составляет 1890.