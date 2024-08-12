https://ria.ru/20240812/baza-1965766068.html

Министр обороны ЦАР не будет обсуждать в Москве создание российской базы

Министр обороны ЦАР не будет обсуждать в Москве создание российской базы - РИА Новости, 12.08.2024

Министр обороны ЦАР не будет обсуждать в Москве создание российской базы

В ходе посещения главой минобороны ЦАР Клод Рамо Биро России обсуждения строительства российской военной базы не планируется, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:17

2024-08-12T17:17

2024-08-12T17:17

цар

россия

москва

александр бикантов

фостен-арканж туадера

безопасность

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В ходе посещения главой минобороны ЦАР Клод Рамо Биро России обсуждения строительства российской военной базы не планируется, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Ранее посол рассказал агентству, что тема создания российской военной базы в ЦАР остается в повестке переговоров Москвы и Банги. "Вопросы строительства российской военной базы и увеличения числа отечественных инструкторов обсуждать не планируется", - сказал он. До этого президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны. По его словам, это могло бы помочь обеспечить безопасность границ помочь в прикрытии сил страны. По словам Бикантова," тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами. Однако эта тема не находится в активной фазе. Предметного обсуждения вопросов о сроках и месте ее размещения, численности воинского контингента пока нет". Относительно российских инструкторов, Бикантов также сообщал, что об увеличении их числа в ЦАР речи пока не идет. По его словам, количество инструкторов составляет 1890.

https://ria.ru/20240630/tsar-1956402747.html

цар

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

цар, россия, москва, александр бикантов, фостен-арканж туадера, безопасность