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Башня атакованной дронами ВСУ градирни ЗАЭС находится в резерве - РИА Новости, 12.08.2024
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14:06 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/bashnja-1965709084.html
Башня атакованной дронами ВСУ градирни ЗАЭС находится в резерве
Башня атакованной дронами ВСУ градирни ЗАЭС находится в резерве - РИА Новости, 12.08.2024
Башня атакованной дронами ВСУ градирни ЗАЭС находится в резерве
Башня атакованной дронами ВСУ градирни Запорожской АЭС находится в резерве с 2022 года, она будет необходима для введения в работу энергоблоков станции на... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:06
2024-08-12T14:06
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Башня атакованной дронами ВСУ градирни Запорожской АЭС находится в резерве с 2022 года, она будет необходима для введения в работу энергоблоков станции на полную мощность, сообщил журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции. "В связи с отсутствием необходимости эта башня в начале 2022 года была отключена, выведена из работы, в резерве. Техобслуживание ее проводилось, но в работе она не была уже почти два года. Если мы будем принимать решение и вводить в работу станцию на полную мощность (шесть энергоблоков - ред), тогда она будет нужна, для работы одного или двух блоков нам вполне будет достаточно пруда охладителя" , - сказал Черничук. Назначение градирни - охлаждение воды используемой в технологическом цикле, отметил он.
https://ria.ru/20240812/zaes-1965707722.html
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Башня атакованной дронами ВСУ градирни ЗАЭС находится в резерве

Черничук: башня атакованной БПЛА градирни ЗАЭС находится в резерве с 2022 года

© СоцсетиДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Соцсети
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Башня атакованной дронами ВСУ градирни Запорожской АЭС находится в резерве с 2022 года, она будет необходима для введения в работу энергоблоков станции на полную мощность, сообщил журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
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"В связи с отсутствием необходимости эта башня в начале 2022 года была отключена, выведена из работы, в резерве. Техобслуживание ее проводилось, но в работе она не была уже почти два года. Если мы будем принимать решение и вводить в работу станцию на полную мощность (шесть энергоблоков - ред), тогда она будет нужна, для работы одного или двух блоков нам вполне будет достаточно пруда охладителя" , - сказал Черничук.
Назначение градирни - охлаждение воды используемой в технологическом цикле, отметил он.
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Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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