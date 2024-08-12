https://ria.ru/20240812/bashnja-1965709084.html

Башня атакованной дронами ВСУ градирни ЗАЭС находится в резерве

Башня атакованной дронами ВСУ градирни ЗАЭС находится в резерве - РИА Новости, 12.08.2024

Башня атакованной дронами ВСУ градирни ЗАЭС находится в резерве

Башня атакованной дронами ВСУ градирни Запорожской АЭС находится в резерве с 2022 года, она будет необходима для введения в работу энергоблоков станции на... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:06

2024-08-12T14:06

2024-08-12T14:06

вооруженные силы украины

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Башня атакованной дронами ВСУ градирни Запорожской АЭС находится в резерве с 2022 года, она будет необходима для введения в работу энергоблоков станции на полную мощность, сообщил журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции. "В связи с отсутствием необходимости эта башня в начале 2022 года была отключена, выведена из работы, в резерве. Техобслуживание ее проводилось, но в работе она не была уже почти два года. Если мы будем принимать решение и вводить в работу станцию на полную мощность (шесть энергоблоков - ред), тогда она будет нужна, для работы одного или двух блоков нам вполне будет достаточно пруда охладителя" , - сказал Черничук. Назначение градирни - охлаждение воды используемой в технологическом цикле, отметил он.

https://ria.ru/20240812/zaes-1965707722.html

https://radiosputnik.ru/20240812/zaes-1965684678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"