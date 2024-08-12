https://ria.ru/20240812/baratov-1965701984.html
Главе узбекского землячества дали четыре года колонии за разжигание розни
Главе узбекского землячества дали четыре года колонии за разжигание розни - РИА Новости, 12.08.2024
Главе узбекского землячества дали четыре года колонии за разжигание розни
Главу узбекского землячества Усмана Баратова* осудили на четыре года колонии по делу о разжигании розни, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:46
2024-08-12T13:46
2024-08-12T14:53
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главу узбекского землячества Усмана Баратова* осудили на четыре года колонии по делу о разжигании розни, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России."Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 282 УК. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в заявлении.По данным следствия, в декабре прошлого года Баратов* прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, разместив в соцсети "Одноклассники" изображение курицы с подписью, оскорбляющей бойцов СВО. Согласно заключению экспертизы, сопровождавший картинку текст содержал лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства по социальному признаку — россияне и участники спецоперации.Замоскворецкий суд Москвы 19 января отправил Баратова* в СИЗО. А в конце февраля его внесли в перечень террористов и экстремистов. * Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Главе узбекского землячества дали четыре года колонии за разжигание розни
Глава узбекского землячества Баратов получил 4 года колонии за разжигание розни
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главу узбекского землячества Усмана Баратова* осудили на четыре года колонии по делу о разжигании розни, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 282 УК. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в заявлении.
По данным следствия, в декабре прошлого года Баратов* прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, разместив в соцсети "Одноклассники" изображение курицы с подписью, оскорбляющей бойцов СВО.
Согласно заключению экспертизы, сопровождавший картинку текст содержал лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства по социальному признаку — россияне и участники спецоперации.
Замоскворецкий суд Москвы
19 января отправил Баратова* в СИЗО. А в конце февраля его внесли в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.