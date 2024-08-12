https://ria.ru/20240812/baratov-1965701984.html

Главе узбекского землячества дали четыре года колонии за разжигание розни

Главе узбекского землячества дали четыре года колонии за разжигание розни - РИА Новости, 12.08.2024

Главе узбекского землячества дали четыре года колонии за разжигание розни

Главу узбекского землячества Усмана Баратова* осудили на четыре года колонии по делу о разжигании розни, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:46

2024-08-12T13:46

2024-08-12T14:53

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

москва

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главу узбекского землячества Усмана Баратова* осудили на четыре года колонии по делу о разжигании розни, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России."Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 282 УК. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в заявлении.По данным следствия, в декабре прошлого года Баратов* прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, разместив в соцсети "Одноклассники" изображение курицы с подписью, оскорбляющей бойцов СВО. Согласно заключению экспертизы, сопровождавший картинку текст содержал лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства по социальному признаку — россияне и участники спецоперации.Замоскворецкий суд Москвы 19 января отправил Баратова* в СИЗО. А в конце февраля его внесли в перечень террористов и экстремистов. * Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)