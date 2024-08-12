Рейтинг@Mail.ru
Правительство Калужской области фиксирует рост производства в автопроме - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
11:41 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/avtoprom-1965655082.html
Правительство Калужской области фиксирует рост производства в автопроме
Правительство Калужской области фиксирует рост производства в автопроме - РИА Новости, 12.08.2024
Правительство Калужской области фиксирует рост производства в автопроме
Рост производства в автомобильной промышленности Калужской области по итогам первого полугодия 2024 года составил 114,6%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:41
2024-08-12T11:41
калужская область
россия
автопром
автомобили
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965655316_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5d9c28518f51add4eadb0acce2e32f5.jpg
КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Рост производства в автомобильной промышленности Калужской области по итогам первого полугодия 2024 года составил 114,6%, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова провела в режиме видеоконференции заседание правительства области. Обсуждались результаты мониторинга ситуации в реальном секторе экономики региона за первое полугодие 2024 года. Отмечалось, что Калужская область по итогу этого периода занимает первое место среди регионов ЦФО – по индексу промышленного производства и по индексу обрабатывающих производств. "Рост производства наблюдается в такой важной для региона отрасли, как производство автомобилей и автокомпонентов - 114,6%. При поддержке региональной и федеральной власти предприятия автокластера не только возобновили работу, но и наращивают объемы производства. Вновь запущенные в конце прошлого года предприятия ставят перед собой достаточно амбициозные цели", - информирует правительство региона, отмечая, что за счет диверсификации производства в регионе сохраняется стабильная экономическая ситуация. По данным областного правительства, значительный рост наблюдается в производстве химических веществ (в 2,5 раза); транспортных средств и оборудования (151,4%); бумаги и бумажных изделий (134,9%); пищевых продуктов (128%); резиновых и пластмассовых изделий (128%); лекарственных средств (около 128%), а также в производстве машин и оборудования (около 128%). Рост идет и по ряду других показателей. В частности, отмечают в областном правительстве, за шесть месяцев 2024 года объем производства валовой сельскохозяйственной продукции превысил 30 миллиардов рублей, индекс физического объема составил 105,3%. Рост достигнут за счет производства молока (111%), скота и птицы на убой (около 105%). По динамике производства молока Калужская область занимает второе место среди регионов центральной России, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240812/promproizvodstvo-1965647538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965655316_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1241513ff75f32e26e3156c79c5c4473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, автопром, автомобили, авто
Калужская область, Россия, Автопром, Автомобили, Авто

Правительство Калужской области фиксирует рост производства в автопроме

© iStock.com / Traimak_IvanЛиния автомобильного производства
Линия автомобильного производства - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© iStock.com / Traimak_Ivan
Линия автомобильного производства
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Рост производства в автомобильной промышленности Калужской области по итогам первого полугодия 2024 года составил 114,6%, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова провела в режиме видеоконференции заседание правительства области. Обсуждались результаты мониторинга ситуации в реальном секторе экономики региона за первое полугодие 2024 года. Отмечалось, что Калужская область по итогу этого периода занимает первое место среди регионов ЦФО – по индексу промышленного производства и по индексу обрабатывающих производств.
© Фото : Портал органов власти Калужской областиЗаместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова
Заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Портал органов власти Калужской области
Заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова
"Рост производства наблюдается в такой важной для региона отрасли, как производство автомобилей и автокомпонентов - 114,6%. При поддержке региональной и федеральной власти предприятия автокластера не только возобновили работу, но и наращивают объемы производства. Вновь запущенные в конце прошлого года предприятия ставят перед собой достаточно амбициозные цели", - информирует правительство региона, отмечая, что за счет диверсификации производства в регионе сохраняется стабильная экономическая ситуация.
По данным областного правительства, значительный рост наблюдается в производстве химических веществ (в 2,5 раза); транспортных средств и оборудования (151,4%); бумаги и бумажных изделий (134,9%); пищевых продуктов (128%); резиновых и пластмассовых изделий (128%); лекарственных средств (около 128%), а также в производстве машин и оборудования (около 128%).
Рост идет и по ряду других показателей. В частности, отмечают в областном правительстве, за шесть месяцев 2024 года объем производства валовой сельскохозяйственной продукции превысил 30 миллиардов рублей, индекс физического объема составил 105,3%. Рост достигнут за счет производства молока (111%), скота и птицы на убой (около 105%). По динамике производства молока Калужская область занимает второе место среди регионов центральной России, говорится в сообщении.
Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Калужская область лидирует в ЦФО по индексу промпроизводства
Вчера, 11:12
 
Калужская областьРоссияАвтопромАвтомобилиАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала