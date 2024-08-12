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Правительство Калужской области фиксирует рост производства в автопроме
Правительство Калужской области фиксирует рост производства в автопроме - РИА Новости, 12.08.2024
Правительство Калужской области фиксирует рост производства в автопроме
Рост производства в автомобильной промышленности Калужской области по итогам первого полугодия 2024 года составил 114,6%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:41
2024-08-12T11:41
2024-08-12T11:41
калужская область
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Рост производства в автомобильной промышленности Калужской области по итогам первого полугодия 2024 года составил 114,6%, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова провела в режиме видеоконференции заседание правительства области. Обсуждались результаты мониторинга ситуации в реальном секторе экономики региона за первое полугодие 2024 года. Отмечалось, что Калужская область по итогу этого периода занимает первое место среди регионов ЦФО – по индексу промышленного производства и по индексу обрабатывающих производств. "Рост производства наблюдается в такой важной для региона отрасли, как производство автомобилей и автокомпонентов - 114,6%. При поддержке региональной и федеральной власти предприятия автокластера не только возобновили работу, но и наращивают объемы производства. Вновь запущенные в конце прошлого года предприятия ставят перед собой достаточно амбициозные цели", - информирует правительство региона, отмечая, что за счет диверсификации производства в регионе сохраняется стабильная экономическая ситуация. По данным областного правительства, значительный рост наблюдается в производстве химических веществ (в 2,5 раза); транспортных средств и оборудования (151,4%); бумаги и бумажных изделий (134,9%); пищевых продуктов (128%); резиновых и пластмассовых изделий (128%); лекарственных средств (около 128%), а также в производстве машин и оборудования (около 128%). Рост идет и по ряду других показателей. В частности, отмечают в областном правительстве, за шесть месяцев 2024 года объем производства валовой сельскохозяйственной продукции превысил 30 миллиардов рублей, индекс физического объема составил 105,3%. Рост достигнут за счет производства молока (111%), скота и птицы на убой (около 105%). По динамике производства молока Калужская область занимает второе место среди регионов центральной России, говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, автопром, автомобили, авто
Калужская область, Россия, Автопром, Автомобили, Авто
КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Рост производства в автомобильной промышленности Калужской области по итогам первого полугодия 2024 года составил 114,6%, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова провела в режиме видеоконференции заседание правительства области. Обсуждались результаты мониторинга ситуации в реальном секторе экономики региона за первое полугодие 2024 года. Отмечалось, что Калужская область по итогу этого периода занимает первое место среди регионов ЦФО – по индексу промышленного производства и по индексу обрабатывающих производств.
"Рост производства наблюдается в такой важной для региона отрасли, как производство автомобилей и автокомпонентов - 114,6%. При поддержке региональной и федеральной власти предприятия автокластера не только возобновили работу, но и наращивают объемы производства. Вновь запущенные в конце прошлого года предприятия ставят перед собой достаточно амбициозные цели", - информирует правительство региона, отмечая, что за счет диверсификации производства в регионе сохраняется стабильная экономическая ситуация.
По данным областного правительства, значительный рост наблюдается в производстве химических веществ (в 2,5 раза); транспортных средств и оборудования (151,4%); бумаги и бумажных изделий (134,9%); пищевых продуктов (128%); резиновых и пластмассовых изделий (128%); лекарственных средств (около 128%), а также в производстве машин и оборудования (около 128%).
Рост идет и по ряду других показателей. В частности, отмечают в областном правительстве, за шесть месяцев 2024 года объем производства валовой сельскохозяйственной продукции превысил 30 миллиардов рублей, индекс физического объема составил 105,3%. Рост достигнут за счет производства молока (111%), скота и птицы на убой (около 105%). По динамике производства молока Калужская область занимает второе место среди регионов центральной России
, говорится в сообщении.