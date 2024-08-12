Рейтинг@Mail.ru
Автопоезд "Россия — моя история" начал работу в Херсонской области - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:45 12.08.2024 (обновлено: 16:46 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/avtopoezd-1965757229.html
Автопоезд "Россия — моя история" начал работу в Херсонской области
Автопоезд "Россия — моя история" начал работу в Херсонской области - РИА Новости, 12.08.2024
Автопоезд "Россия — моя история" начал работу в Херсонской области
Мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" начал в понедельник работу в Херсонской области, его смогут ежедневно посещать до 250 человек, экспозиция... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:45
2024-08-12T16:46
культура
россия
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965759510_14:0:828:458_1920x0_80_0_0_aa19de6672936e0bd33c0c08a3af328f.jpg
ГЕНИЧЕСК, 12 авг - РИА Новости. Мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" начал в понедельник работу в Херсонской области, его смогут ежедневно посещать до 250 человек, экспозиция продлится до октября, сообщает корреспондент РИА Новости. Посетители вместе с экскурсоводом проходят через оборудованные в вагонах экспозиции. Каждый зал посвящен отдельной эпохе истории России, и в каждом зале посетителей встречает интерактивный исторический персонаж, рассказывающий о соответствующей ему эпохе: княгиня Ольга, Екатерина Великая, конструктор Сергей Королев и другие. Посетителям предлагают пройти небольшие познавательные викторины и посмотреть короткие образовательные ролики. Всего поезд состоит из 5 отдельных тематических вагонов. "Планируется, что выставка пробудет здесь два месяца. До сентября выставку посетят сотрудники бюджетных учреждений области, а после 1 сентября каждый день начнутся посещения выставки школьниками… Я думаю, около 5 тысяч школьников (смогут посетить автопоезд за время пребывания его в области)", - сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра культуры Херсонской области Артем Лагойский. В первый день работы автопоезда ознакомиться с экспозицией пригласили 250 человек - это планируемое администрацией количество посетителей в сутки. "Мы видим этих молодых людей с горящими глазами. Они благодарят за то, что мы пригласили именно их посетить выставку… Отдельно хочу заметить большой успех содержательного наполнения: как историю совместили с профориентационными стендами. Человек напитывается правдой о своей стране, историей страны. (Он) может еще и увидеть, как он в дальнейшем будущем может применить себя", - сказал РИА Новости министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин. В основу экспозиции автопоезда вошли выставочные бестселлеры "Рюриковичи" и "Романовы". О богатой 1000-летней истории России посетителям рассказывают опытные экскурсоводы с использованием мультимедийных и интерактивных шоу-форматов. Тачскрин-панели, широкоформатный видеолекторий, цифровые реконструкции позволяют погрузиться в историю России и почувствовать себя ее частью. "История не с учебниками с датами и цифрами, а когда с тобой поговорит Екатерина или Петр, княгиня Ольга, конечно, иначе воспринимается", - сказала заместитель руководителя по содержательной части мультимедийного автопоезда "Россия - моя История" Евгения Арнакова. Автопоезд "Россия — моя история" создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке министерства просвещения РФ.
https://ria.ru/20240607/berdyanskmuzey-1951328733.html
https://ria.ru/20240812/sevastopol-1962252421.html
https://ria.ru/20240731/sevastopol-1963079108.html
https://ria.ru/20240710/muzey-1958837673.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965759510_116:0:727:458_1920x0_80_0_0_0281e4bec3657bf1aff2e985baf23e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область
Культура, Россия, Херсонская область
Автопоезд "Россия — моя история" начал работу в Херсонской области

В Херсонской области открылся мультимедийный автопоезд "Россия — моя история"

© РИА НовостиМультимедийный автопоезд "Россия – моя история" в Херсонской области
Мультимедийный автопоезд Россия – моя история в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
Мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" в Херсонской области
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 12 авг - РИА Новости. Мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" начал в понедельник работу в Херсонской области, его смогут ежедневно посещать до 250 человек, экспозиция продлится до октября, сообщает корреспондент РИА Новости.
Посетители вместе с экскурсоводом проходят через оборудованные в вагонах экспозиции. Каждый зал посвящен отдельной эпохе истории России, и в каждом зале посетителей встречает интерактивный исторический персонаж, рассказывающий о соответствующей ему эпохе: княгиня Ольга, Екатерина Великая, конструктор Сергей Королев и другие. Посетителям предлагают пройти небольшие познавательные викторины и посмотреть короткие образовательные ролики. Всего поезд состоит из 5 отдельных тематических вагонов.
Национальный выставочный проект Пушкин и театр Бахрушинского театрального музея в Бердянском художественном музее имени Бродского - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Бахрушинский музей представил выставку "Пушкин и театр" в Бердянске
7 июня, 13:49
«
"Планируется, что выставка пробудет здесь два месяца. До сентября выставку посетят сотрудники бюджетных учреждений области, а после 1 сентября каждый день начнутся посещения выставки школьниками… Я думаю, около 5 тысяч школьников (смогут посетить автопоезд за время пребывания его в области)", - сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра культуры Херсонской области Артем Лагойский.
В первый день работы автопоезда ознакомиться с экспозицией пригласили 250 человек - это планируемое администрацией количество посетителей в сутки.
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Символ расцвета России. В Севастополе открылся музей "Новый Херсонес"
Вчера, 08:00
«
"Мы видим этих молодых людей с горящими глазами. Они благодарят за то, что мы пригласили именно их посетить выставку… Отдельно хочу заметить большой успех содержательного наполнения: как историю совместили с профориентационными стендами. Человек напитывается правдой о своей стране, историей страны. (Он) может еще и увидеть, как он в дальнейшем будущем может применить себя", - сказал РИА Новости министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин.
В основу экспозиции автопоезда вошли выставочные бестселлеры "Рюриковичи" и "Романовы". О богатой 1000-летней истории России посетителям рассказывают опытные экскурсоводы с использованием мультимедийных и интерактивных шоу-форматов. Тачскрин-панели, широкоформатный видеолекторий, цифровые реконструкции позволяют погрузиться в историю России и почувствовать себя ее частью.
Открытие музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе. 30 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Более 20 тысяч человек посетили "Новый Херсонес" в первый день работы
31 июля, 08:41
«
"История не с учебниками с датами и цифрами, а когда с тобой поговорит Екатерина или Петр, княгиня Ольга, конечно, иначе воспринимается", - сказала заместитель руководителя по содержательной части мультимедийного автопоезда "Россия - моя История" Евгения Арнакова.
Автопоезд "Россия — моя история" создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке министерства просвещения РФ.
Путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Запорожской области появится музей Конюхова
10 июля, 20:16
 
КультураРоссияХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала