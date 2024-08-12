Автопоезд "Россия — моя история" начал работу в Херсонской области
В Херсонской области открылся мультимедийный автопоезд "Россия — моя история"
© РИА НовостиМультимедийный автопоезд "Россия – моя история" в Херсонской области
© РИА Новости
Мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 12 авг - РИА Новости. Мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" начал в понедельник работу в Херсонской области, его смогут ежедневно посещать до 250 человек, экспозиция продлится до октября, сообщает корреспондент РИА Новости.
Посетители вместе с экскурсоводом проходят через оборудованные в вагонах экспозиции. Каждый зал посвящен отдельной эпохе истории России, и в каждом зале посетителей встречает интерактивный исторический персонаж, рассказывающий о соответствующей ему эпохе: княгиня Ольга, Екатерина Великая, конструктор Сергей Королев и другие. Посетителям предлагают пройти небольшие познавательные викторины и посмотреть короткие образовательные ролики. Всего поезд состоит из 5 отдельных тематических вагонов.
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"Планируется, что выставка пробудет здесь два месяца. До сентября выставку посетят сотрудники бюджетных учреждений области, а после 1 сентября каждый день начнутся посещения выставки школьниками… Я думаю, около 5 тысяч школьников (смогут посетить автопоезд за время пребывания его в области)", - сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра культуры Херсонской области Артем Лагойский.
В первый день работы автопоезда ознакомиться с экспозицией пригласили 250 человек - это планируемое администрацией количество посетителей в сутки.
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"Мы видим этих молодых людей с горящими глазами. Они благодарят за то, что мы пригласили именно их посетить выставку… Отдельно хочу заметить большой успех содержательного наполнения: как историю совместили с профориентационными стендами. Человек напитывается правдой о своей стране, историей страны. (Он) может еще и увидеть, как он в дальнейшем будущем может применить себя", - сказал РИА Новости министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин.
В основу экспозиции автопоезда вошли выставочные бестселлеры "Рюриковичи" и "Романовы". О богатой 1000-летней истории России посетителям рассказывают опытные экскурсоводы с использованием мультимедийных и интерактивных шоу-форматов. Тачскрин-панели, широкоформатный видеолекторий, цифровые реконструкции позволяют погрузиться в историю России и почувствовать себя ее частью.
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"История не с учебниками с датами и цифрами, а когда с тобой поговорит Екатерина или Петр, княгиня Ольга, конечно, иначе воспринимается", - сказала заместитель руководителя по содержательной части мультимедийного автопоезда "Россия - моя История" Евгения Арнакова.
Автопоезд "Россия — моя история" создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке министерства просвещения РФ.
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