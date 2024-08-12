https://ria.ru/20240812/avto-1965569986.html

Автоэксперт назвал самые неубиваемые автомобили

Автоэксперт назвал самые неубиваемые автомобили - РИА Новости, 12.08.2024

Автоэксперт назвал самые неубиваемые автомобили

Большая часть современных авто не являются надежными по определению, поскольку улучшение потребительских свойств вынуждает усложнять конструкцию. Но в рейтинге... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T02:15

2024-08-12T02:15

2024-08-12T02:15

авто

егор васильев

subaru forester

toyota camry

mitsubishi pajero

renault duster

hyundai solaris

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Большая часть современных авто не являются надежными по определению, поскольку улучшение потребительских свойств вынуждает усложнять конструкцию. Но в рейтинге надежности все же есть свои лидеры, рассказал в интервью агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.По его словам, нередко старые авто намного надежней популярных новинок. На первом месте среди иномарок в рейтинге надежности "Автомобиль года в России" японская Subaru Forester. Среди российских марок автолюбители упоминают LADA Niva Legend. Это очень простое авто, в котором нечему ломаться.В целом японские бренды имеют репутацию надежных. Toyota Camry и RAV4, Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny и Vitara — все они занимают высокие места и пользуются заслуженным спросом на вторичном рынке.“Видимо, не зря японцы используют слоган "Сделано инженерами", — рассуждает Васильев. Этот слоган относится к Subaru, но применим к японскому автопрому в целом.Среди французских моделей он отметил Renault Duster, среди корейских — Hyundai Solaris выпуска 2010—2017. Удачное сочетание двигателей, трансмиссии и подвески позволяет справляться с нагрузками. Не зря у этих авто так много поклонников, а корейский седан массово используют в такси.

https://ria.ru/20240801/mitsubishi-1963402469.html

https://ria.ru/20240807/avtomobili-1964563061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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авто, егор васильев, subaru forester, toyota camry, mitsubishi pajero, renault duster, hyundai solaris