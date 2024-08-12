https://ria.ru/20240812/avto-1965569986.html
Автоэксперт назвал самые неубиваемые автомобили
Автоэксперт назвал самые неубиваемые автомобили - РИА Новости, 12.08.2024
Автоэксперт назвал самые неубиваемые автомобили
Большая часть современных авто не являются надежными по определению, поскольку улучшение потребительских свойств вынуждает усложнять конструкцию. Но в рейтинге... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T02:15
2024-08-12T02:15
2024-08-12T02:15
авто
егор васильев
subaru forester
toyota camry
mitsubishi pajero
renault duster
hyundai solaris
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Большая часть современных авто не являются надежными по определению, поскольку улучшение потребительских свойств вынуждает усложнять конструкцию. Но в рейтинге надежности все же есть свои лидеры, рассказал в интервью агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.По его словам, нередко старые авто намного надежней популярных новинок. На первом месте среди иномарок в рейтинге надежности "Автомобиль года в России" японская Subaru Forester. Среди российских марок автолюбители упоминают LADA Niva Legend. Это очень простое авто, в котором нечему ломаться.В целом японские бренды имеют репутацию надежных. Toyota Camry и RAV4, Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny и Vitara — все они занимают высокие места и пользуются заслуженным спросом на вторичном рынке.“Видимо, не зря японцы используют слоган "Сделано инженерами", — рассуждает Васильев. Этот слоган относится к Subaru, но применим к японскому автопрому в целом.Среди французских моделей он отметил Renault Duster, среди корейских — Hyundai Solaris выпуска 2010—2017. Удачное сочетание двигателей, трансмиссии и подвески позволяет справляться с нагрузками. Не зря у этих авто так много поклонников, а корейский седан массово используют в такси.
https://ria.ru/20240801/mitsubishi-1963402469.html
https://ria.ru/20240807/avtomobili-1964563061.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, егор васильев, subaru forester, toyota camry, mitsubishi pajero, renault duster, hyundai solaris
Авто, Егор Васильев, Subaru Forester, Toyota Camry, Mitsubishi Pajero, Renault Duster, Hyundai Solaris
Автоэксперт назвал самые неубиваемые автомобили
Эксперт Васильев: японские автомобили считаются очень надежными
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Большая часть современных авто не являются надежными по определению, поскольку улучшение потребительских свойств вынуждает усложнять конструкцию. Но в рейтинге надежности все же есть свои лидеры, рассказал в интервью
агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, нередко старые авто намного надежней популярных новинок. На первом месте среди иномарок в рейтинге надежности "Автомобиль года в России" японская Subaru Forester. Среди российских марок автолюбители упоминают LADA Niva Legend. Это очень простое авто, в котором нечему ломаться.
В целом японские бренды имеют репутацию надежных. Toyota Camry и RAV4, Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny и Vitara — все они занимают высокие места и пользуются заслуженным спросом на вторичном рынке.
“Видимо, не зря японцы используют слоган "Сделано инженерами", — рассуждает Васильев. Этот слоган относится к Subaru, но применим к японскому автопрому в целом.
Среди французских моделей он отметил Renault Duster, среди корейских — Hyundai Solaris выпуска 2010—2017. Удачное сочетание двигателей, трансмиссии и подвески позволяет справляться с нагрузками. Не зря у этих авто так много поклонников, а корейский седан массово используют в такси.