Рейтинг@Mail.ru
"Три страны": глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/avstraliya-1965580597.html
"Три страны": глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение
"Три страны": глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение - РИА Новости, 12.08.2024
"Три страны": глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение
Некоторые дружественные Австралии государства вмешиваются во внутренние дела страны, заявил глава внутренней разведки Австралии Майк Берджесс в интервью ABC... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T02:30
2024-08-12T02:30
в мире
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762682778_0:0:3347:1882_1920x0_80_0_0_3cc7f2d8bfaf4acd2a9dc0f0ebabdc6e.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Некоторые дружественные Австралии государства вмешиваются во внутренние дела страны, заявил глава внутренней разведки Австралии Майк Берджесс в интервью ABC News."Мы уличили по крайней мере три-четыре страны в активном вмешательстве в дела австралийских &lt;...&gt; сообществ", — рассказал Берджесс.По его мнению, эта проблема представляет угрозу для австралийских граждан, поскольку к этим странам относятся дружественные Австралии государства."Некоторые из них вас удивят, поскольку являются нашими союзниками", — рассказал глава разведки.Берджесс предупредил, что, если подобные операции продолжатся, то он будет вынужден раскрыть список этих стран и публично обратиться к ним.Австралия является участником оборонного альянса AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD. AUKUS был образован в 2021 году Австралией, США, Великобританией. Его главная задача — поддержание безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. QUAD был создан в 2009 году. Помимо этих трех стран туда также входит Индия. Задачей объединения заявлялось "сдерживание" Китая путем проведения военных учений, обмена информацией и высокими технологиями.В КНР не раз критиковали оба блока за их антикитайскую направленность. В 2022 году представитель китайского МИД Чжао Лицзянь открыто называл AUKUS попыткой создать аналог НАТО для Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20240716/podlodki-1959910244.html
https://ria.ru/20240728/aukus-1961968652.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762682778_232:0:2741:1882_1920x0_80_0_0_75954a76fd35fccaa430cf0809b6b3ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия
В мире, Австралия
"Три страны": глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение

Берджесс: дружественные государства вмешиваются во внутренние дела Австралии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВолонтер меняет табличку с названием команды
Волонтер меняет табличку с названием команды - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Некоторые дружественные Австралии государства вмешиваются во внутренние дела страны, заявил глава внутренней разведки Австралии Майк Берджесс в интервью ABC News.
"Мы уличили по крайней мере три-четыре страны в активном вмешательстве в дела австралийских <...> сообществ", — рассказал Берджесс.
Встреча лидеров военного союза AUKUS на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ сообщили о проблемах с поставками американских подлодок в рамках AUKUS
16 июля, 03:36
По его мнению, эта проблема представляет угрозу для австралийских граждан, поскольку к этим странам относятся дружественные Австралии государства.
"Некоторые из них вас удивят, поскольку являются нашими союзниками", — рассказал глава разведки.
Берджесс предупредил, что, если подобные операции продолжатся, то он будет вынужден раскрыть список этих стран и публично обратиться к ним.
Австралия является участником оборонного альянса AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD. AUKUS был образован в 2021 году Австралией, США, Великобританией. Его главная задача — поддержание безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. QUAD был создан в 2009 году. Помимо этих трех стран туда также входит Индия. Задачей объединения заявлялось "сдерживание" Китая путем проведения военных учений, обмена информацией и высокими технологиями.
В КНР не раз критиковали оба блока за их антикитайскую направленность. В 2022 году представитель китайского МИД Чжао Лицзянь открыто называл AUKUS попыткой создать аналог НАТО для Азиатско-Тихоокеанского региона.
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Пародия на НАТО. Созданный Байденом альянс саморазрушается
28 июля, 08:00
 
В миреАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала