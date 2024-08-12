https://ria.ru/20240812/avstraliya-1965580597.html

"Три страны": глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение

"Три страны": глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение - РИА Новости, 12.08.2024

"Три страны": глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение

Некоторые дружественные Австралии государства вмешиваются во внутренние дела страны, заявил глава внутренней разведки Австралии Майк Берджесс в интервью ABC... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T02:30

2024-08-12T02:30

2024-08-12T02:30

в мире

австралия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Некоторые дружественные Австралии государства вмешиваются во внутренние дела страны, заявил глава внутренней разведки Австралии Майк Берджесс в интервью ABC News."Мы уличили по крайней мере три-четыре страны в активном вмешательстве в дела австралийских <...> сообществ", — рассказал Берджесс.По его мнению, эта проблема представляет угрозу для австралийских граждан, поскольку к этим странам относятся дружественные Австралии государства."Некоторые из них вас удивят, поскольку являются нашими союзниками", — рассказал глава разведки.Берджесс предупредил, что, если подобные операции продолжатся, то он будет вынужден раскрыть список этих стран и публично обратиться к ним.Австралия является участником оборонного альянса AUKUS и четырехстороннего диалога по безопасности QUAD. AUKUS был образован в 2021 году Австралией, США, Великобританией. Его главная задача — поддержание безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. QUAD был создан в 2009 году. Помимо этих трех стран туда также входит Индия. Задачей объединения заявлялось "сдерживание" Китая путем проведения военных учений, обмена информацией и высокими технологиями.В КНР не раз критиковали оба блока за их антикитайскую направленность. В 2022 году представитель китайского МИД Чжао Лицзянь открыто называл AUKUS попыткой создать аналог НАТО для Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20240716/podlodki-1959910244.html

https://ria.ru/20240728/aukus-1961968652.html

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в мире, австралия