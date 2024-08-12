https://ria.ru/20240812/ataka-1965615934.html

В Крыму назвали атаку ВСУ на ЗАЭС угрозой безопасности всего мира

В Крыму назвали атаку ВСУ на ЗАЭС угрозой безопасности всего мира - РИА Новости, 12.08.2024

В Крыму назвали атаку ВСУ на ЗАЭС угрозой безопасности всего мира

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС прямой РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:34

2024-08-12T09:34

2024-08-12T10:26

специальная военная операция на украине

запорожская область

георгий мурадов

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС прямой угрозой безопасности всего мира. "Безумный удар украинских нацистов и террористов по структурным объектам Запорожской АЭС является прямой угрозой не только для рядом находящегося Крыма и новых российских субъектов, но и всего мира. Такого рода действия могут привести к катастрофическим последствиям", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, киевский режим фактически перешел к тактике ядерного шантажа и использования АЭС для "ядерного устрашения". "Он (киевский режим - ред.) представляет растущую опасность для мира, поэтому от него во избежание худшего важно как можно скорее избавиться", - заявил постпред. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

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запорожская область, георгий мурадов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия