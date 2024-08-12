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Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова - РИА Новости, 12.08.2024
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16:35 12.08.2024 (обновлено: 23:54 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/aslakhanov-1965757417.html
Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова
Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова - РИА Новости, 12.08.2024
Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким чеченского политика, общественного деятеля Асламбека Аслаханова в связи с его кончиной. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:35
2024-08-12T23:54
общество
россия
северный кавказ
асламбек аслаханов
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 12 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким чеченского политика, общественного деятеля Асламбека Аслаханова в связи с его кончиной. Аслаханов ушел из жизни накануне, ему было 82 года. "Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким Асламбека Аслаханова. Да помилует его Всевышний Аллах, примет благие дела и сделает обитателем вечного Рая", — написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона назвал Аслаханова человеком слова и дела, который в годы своей трудовой деятельности внес весомый вклад в развитие правоохранительной системы, а также совершенствование законодательной базы России. Он был не только политиком, добавил Кадыров, но и "выдающимся человеком, который обладал глубоким пониманием проблемных вопросов своих соотечественников". "С 2003 по 2008 год Асламбек Аслаханов занимал должность советника президента Российской Федерации по вопросам Северного Кавказа. На этом ответственном посту он работал над решением сложных социальных и экономических проблем региона, стремился к укреплению стабильности и безопасности. Его усилия лучшим образом способствовали улучшению жизни многих людей", — добавил Кадыров.
https://ria.ru/20240806/berdieva--1964527483.html
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общество, россия, северный кавказ, асламбек аслаханов, рамзан кадыров
Общество, Россия, Северный Кавказ, Асламбек Аслаханов, Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова

Кадыров выразил соболезнования родным Асламбека Аслаханова в связи с его утратой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАсламбек Аслаханов
Асламбек Аслаханов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Асламбек Аслаханов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким чеченского политика, общественного деятеля Асламбека Аслаханова в связи с его кончиной.
Аслаханов ушел из жизни накануне, ему было 82 года.
Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Кадыров посетил похороны муфтия Северного Кавказа вместе с соратниками
6 августа, 22:55
"Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким Асламбека Аслаханова. Да помилует его Всевышний Аллах, примет благие дела и сделает обитателем вечного Рая", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава региона назвал Аслаханова человеком слова и дела, который в годы своей трудовой деятельности внес весомый вклад в развитие правоохранительной системы, а также совершенствование законодательной базы России. Он был не только политиком, добавил Кадыров, но и "выдающимся человеком, который обладал глубоким пониманием проблемных вопросов своих соотечественников".
"С 2003 по 2008 год Асламбек Аслаханов занимал должность советника президента Российской Федерации по вопросам Северного Кавказа. На этом ответственном посту он работал над решением сложных социальных и экономических проблем региона, стремился к укреплению стабильности и безопасности. Его усилия лучшим образом способствовали улучшению жизни многих людей", — добавил Кадыров.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким Аслаханова
11 августа, 21:26
 
ОбществоРоссияСеверный КавказАсламбек АслахановРамзан Кадыров
 
 
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