https://ria.ru/20240812/aslakhanov-1965757417.html

Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова

Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова - РИА Новости, 12.08.2024

Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким чеченского политика, общественного деятеля Асламбека Аслаханова в связи с его кончиной. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:35

2024-08-12T16:35

2024-08-12T23:54

общество

россия

северный кавказ

асламбек аслаханов

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 12 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким чеченского политика, общественного деятеля Асламбека Аслаханова в связи с его кончиной. Аслаханов ушел из жизни накануне, ему было 82 года. "Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким Асламбека Аслаханова. Да помилует его Всевышний Аллах, примет благие дела и сделает обитателем вечного Рая", — написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона назвал Аслаханова человеком слова и дела, который в годы своей трудовой деятельности внес весомый вклад в развитие правоохранительной системы, а также совершенствование законодательной базы России. Он был не только политиком, добавил Кадыров, но и "выдающимся человеком, который обладал глубоким пониманием проблемных вопросов своих соотечественников". "С 2003 по 2008 год Асламбек Аслаханов занимал должность советника президента Российской Федерации по вопросам Северного Кавказа. На этом ответственном посту он работал над решением сложных социальных и экономических проблем региона, стремился к укреплению стабильности и безопасности. Его усилия лучшим образом способствовали улучшению жизни многих людей", — добавил Кадыров.

https://ria.ru/20240806/berdieva--1964527483.html

https://ria.ru/20240811/aslakhanov-1965560351.html

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общество, россия, северный кавказ, асламбек аслаханов, рамзан кадыров