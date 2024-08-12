https://ria.ru/20240812/aslakhanov-1965757417.html
Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова
Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова - РИА Новости, 12.08.2024
Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким чеченского политика, общественного деятеля Асламбека Аслаханова в связи с его кончиной. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:35
2024-08-12T16:35
2024-08-12T23:54
общество
россия
северный кавказ
асламбек аслаханов
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62061/60/620616048_0:281:1483:1115_1920x0_80_0_0_d8aa94ea2da91f9730f12c88384fd397.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким чеченского политика, общественного деятеля Асламбека Аслаханова в связи с его кончиной. Аслаханов ушел из жизни накануне, ему было 82 года. "Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким Асламбека Аслаханова. Да помилует его Всевышний Аллах, примет благие дела и сделает обитателем вечного Рая", — написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона назвал Аслаханова человеком слова и дела, который в годы своей трудовой деятельности внес весомый вклад в развитие правоохранительной системы, а также совершенствование законодательной базы России. Он был не только политиком, добавил Кадыров, но и "выдающимся человеком, который обладал глубоким пониманием проблемных вопросов своих соотечественников". "С 2003 по 2008 год Асламбек Аслаханов занимал должность советника президента Российской Федерации по вопросам Северного Кавказа. На этом ответственном посту он работал над решением сложных социальных и экономических проблем региона, стремился к укреплению стабильности и безопасности. Его усилия лучшим образом способствовали улучшению жизни многих людей", — добавил Кадыров.
https://ria.ru/20240806/berdieva--1964527483.html
https://ria.ru/20240811/aslakhanov-1965560351.html
россия
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62061/60/620616048_0:0:1483:1113_1920x0_80_0_0_fa2e85e683e4980a5e657c32d875effa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, северный кавказ, асламбек аслаханов, рамзан кадыров
Общество, Россия, Северный Кавказ, Асламбек Аслаханов, Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования родным Аслаханова
Кадыров выразил соболезнования родным Асламбека Аслаханова в связи с его утратой