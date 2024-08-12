https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html

Международный форум "Армия 2024"

Международный форум "Армия 2024" - РИА Новости, 12.08.2024

Международный форум "Армия 2024"

Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T02:51

2024-08-12T02:51

2024-08-12T02:51

справки

россия

форум "армия"

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Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Форум проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства РФ.Представителем организатора форума выступает главное управление инновационного развития министерства обороны Российской Федерации. Его цель – содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности министерства обороны РФ; стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России, деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК; развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами; патриотическое воспитание граждан; формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризация службы в Вооруженных силах РФ.Форум является базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения, а также для предприятий, готовых выступить в линейке кооперации различных уровней в интересах оборонно-промышленного комплекса. Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышения авторитета Вооруженных Сил, воспитании у молодежи гордости за свою страну, укреплении межгосударственных связей в сфере обороны. В рамках форума предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия. Впервые форум "Армия" проходил в июне 2015 года. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров. В 2023 году Международный военно-технический форум "Армия" проходил с 14 по 20 августа. Мероприятия форума были организованы в КВЦ "Патриот", а также на объектах Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации, на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.Участие в форуме принимали делегации оборонных ведомств 83 иностранных государств. За время работы форума были организованы и проведены 29 двусторонних встреч. 83 зарубежные компании участвовали в выставочной экспозиции, это более, чем в два раза превысило показатель 2022 года. Национальные экспозиции представили шесть государств (Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан).На площадках статической экспозиции около 1,5 тысяч отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов.На полигоне Алабино в ходе форума состоялся динамический показ вооружения, военной и специальной техники Сухопутных и Воздушно-десантных войск. Всего было разыграно 10 эпизодов, во время которых иностранным и российским специалистам, военным атташе стран-участниц форума продемонстрировали боевые возможности современных образцов ВВСТ.На форуме впервые состоялся Фестиваль Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов "Наука и изобретения для жизни". Проект был направлен на популяризацию науки и изобретательства в России, а также на поиск, демонстрацию и поддержку разработок и решений, созданных российскими учеными и изобретателями.За семь дней работы форума его мероприятия посетили более миллиона человек.Уникальной особенностью 2023 года явилось одновременное проведение на площадках форума сразу нескольких крупных международных мероприятий: XI Московской конференции по международной безопасности, II Международного антифашистского конгресса.В 2024 году форум "Армия" пройдет с 12 по 14 августа в обновленном формате.В новом облике целевая аудитория форума "Армия-2024" – специалисты Минобороны, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств, официально приглашенные Министерством обороны России.Форум станет сугубо деловым мероприятием для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений, пояснили в ведомстве.В 2024 году тематической доминантой форума стала специальная военная операция.В подмосковном парке "Патриот" впервые будут широко представлены образцы продукции военного назначения, разработанные в интересах СВО представителями "народного ОПК". Некоторые из образцов будут продемонстрированы в действии.В Минобороны отметили, что в дальнейшем предусматривается работа экспозиции на постоянной основе с возможностью проведения апробаций и демонстрации в действии этих разработок.Культурно-художественные и развлекательные мероприятия в военных округах, а также на аэродроме "Кубинка" и полигоне Алабино в 2024 году отменены.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, форум "армия"