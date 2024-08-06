https://ria.ru/20240806/armiya-1964470349.html
Форум "Армия" в этом году пройдет в обновленном формате
Форум "Армия" в этом году пройдет в обновленном формате - РИА Новости, 06.08.2024
Форум "Армия" в этом году пройдет в обновленном формате
Форум "Армия" в этом году пройдет в обновленном формате, сроки его проведения уменьшили, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:59
2024-08-06T16:59
2024-08-06T17:31
безопасность
россия
алабино
патриот
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Форум "Армия" в этом году пройдет в обновленном формате, сроки его проведения уменьшили, сообщили в Минобороны."Формат форума не сокращен, а оптимизирован и обновлен. Продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но и количества мероприятий, их формы, а главное — содержания. В этом году тематической доминантой стала специальная военная операция. <...> Принято решение провести форум без массового посещения", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что в военных округах, а также на аэродроме "Кубинка" и полигоне Алабино отменили культурно-художественные и развлекательные мероприятия."В новом облике целевая аудитория форума "Армия-2024" — специалисты Минобороны, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств, официально приглашенные Министерством обороны России", — отмечается в релизе.Таким образом, форум станет сугубо деловым мероприятием для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений, пояснили в ведомстве."Впервые будут широко представлены образцы продукции военного назначения, разработанные в интересах СВО представителями "народного ОПК". Некоторые из образцов будут продемонстрированы в действии. Также в дальнейшем предусматривается работа экспозиции на постоянной основе с возможностью проведения апробаций и демонстрации в действии этих разработок", — добавили в МинобороныФорум "Армия" проводят с 2015 года. В этот раз он пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240806/svyaz-1964306433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, алабино, патриот, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Алабино, Патриот, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Форум "Армия" в этом году пройдет в обновленном формате
Минобороны: главной темой форума "Армия-2024" станет спецоперация
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Форум "Армия" в этом году пройдет в обновленном формате, сроки его проведения уменьшили, сообщили в Минобороны.
"Формат форума не сокращен, а оптимизирован и обновлен. Продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но и количества мероприятий, их формы, а главное — содержания. В этом году тематической доминантой стала специальная военная операция. <...> Принято решение провести форум без массового посещения", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что в военных округах, а также на аэродроме "Кубинка" и полигоне Алабино
отменили культурно-художественные и развлекательные мероприятия.
«
"В новом облике целевая аудитория форума "Армия-2024" — специалисты Минобороны, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств, официально приглашенные Министерством обороны России", — отмечается в релизе.
Таким образом, форум станет сугубо деловым мероприятием для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений, пояснили в ведомстве.
"Впервые будут широко представлены образцы продукции военного назначения, разработанные в интересах СВО представителями "народного ОПК". Некоторые из образцов будут продемонстрированы в действии. Также в дальнейшем предусматривается работа экспозиции на постоянной основе с возможностью проведения апробаций и демонстрации в действии этих разработок", — добавили в Минобороны
Форум "Армия" проводят с 2015 года. В этот раз он пройдет в подмосковном парке "Патриот
" с 12 по 14 августа.