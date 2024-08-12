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Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию - РИА Новости, 12.08.2024
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10:37 12.08.2024 (обновлено: 11:04 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/armiya-1965639197.html
Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию
Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию - РИА Новости, 12.08.2024
Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который проходит в подмосковной Кубинке,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:37
2024-08-12T11:04
белоруссия
россия
форум "армия — 2024"
виктор хренин
министерство обороны белоруссии
безопасность
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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который проходит в подмосковной Кубинке, сообщает белорусское Минобороны в Telegram-канале."Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл на 10-й международный военно-технический форум "Армия-2024". Мероприятие проходит в Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа", - сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что первая встреча Хренина на полях форума – с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым."Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения", - сообщает минобороны.
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белоруссия, россия, форум "армия — 2024", виктор хренин, министерство обороны белоруссии, безопасность
Белоруссия, Россия, Форум "Армия — 2024", Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии, Безопасность
Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин примет участие в форуме "Армия-2024"

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramМинистр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрий Шугаев во время встречи в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024". 12 августа 2024
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрий Шугаев во время встречи в рамках международного военно-технического форума Армия-2024. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрий Шугаев во время встречи в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024". 12 августа 2024
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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который проходит в подмосковной Кубинке, сообщает белорусское Минобороны в Telegram-канале.
"Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл на 10-й международный военно-технический форум "Армия-2024". Мероприятие проходит в Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что первая встреча Хренина на полях форума – с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым.
"Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения", - сообщает минобороны.
Участница Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Международный форум "Армия 2024"
Вчера, 02:51
 
БелоруссияРоссияФорум "Армия — 2024"Виктор ХренинМинистерство обороны БелоруссииБезопасность
 
 
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