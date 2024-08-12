https://ria.ru/20240812/armiya-1965639197.html

Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию

Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию - РИА Новости, 12.08.2024

Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который проходит в подмосковной Кубинке,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:37

2024-08-12T10:37

2024-08-12T11:04

белоруссия

россия

форум "армия — 2024"

виктор хренин

министерство обороны белоруссии

безопасность

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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который проходит в подмосковной Кубинке, сообщает белорусское Минобороны в Telegram-канале."Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл на 10-й международный военно-технический форум "Армия-2024". Мероприятие проходит в Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа", - сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что первая встреча Хренина на полях форума – с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым."Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения", - сообщает минобороны.

https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html

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Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, форум "армия — 2024", виктор хренин, министерство обороны белоруссии, безопасность