Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин примет участие в форуме "Армия-2024"
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramМинистр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрий Шугаев во время встречи в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024". 12 августа 2024
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрий Шугаев во время встречи в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024". 12 августа 2024
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2024", который проходит в подмосковной Кубинке, сообщает белорусское Минобороны в Telegram-канале.
"Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл на 10-й международный военно-технический форум "Армия-2024". Мероприятие проходит в Кубинке в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что первая встреча Хренина на полях форума – с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым.
"Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения", - сообщает минобороны.
Международный форум "Армия 2024"
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