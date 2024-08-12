https://ria.ru/20240812/armiya-1965605118.html
На форуме "Армия-2024" впервые развернули экспозицию "Народного ВПК"
На форуме "Армия-2024" впервые развернули экспозицию "Народного ВПК" - РИА Новости, 12.08.2024
На форуме "Армия-2024" впервые развернули экспозицию "Народного ВПК"
На площадке форума "Армия" впервые развернута экспозиция "Народного военно-промышленного комплекса", на ней представлены свыше 250 экспонатов от 100 компаний,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:14
2024-08-12T09:14
2024-08-12T09:14
россия
безопасность
форум "армия — 2024"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На площадке форума "Армия" впервые развернута экспозиция "Народного военно-промышленного комплекса", на ней представлены свыше 250 экспонатов от 100 компаний, сообщили в Минобороны РФ. "Впервые на площадке форума развернута отдельная статическая экспозиция "Народного ВПК" с инициативными разработками, которые поставляются в зону проведения СВО по линии субъектов Российской Федерации, гражданских предприятий, общественных и волонтерских организаций. На площади свыше 2000 квадратных метров представлены более 250 экспонатов от 100 компаний-участников", - говорится в сообщении. Уточняется, что на выставочном стенде предусмотрены деловые площадки для обмена опытом и организации взаимодействия предприятий "Народного ВПК" с федеральными органами исполнительной власти, органами военного управления, институтами развития и организациями промышленности. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, форум "армия — 2024", министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Форум "Армия — 2024", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На форуме "Армия-2024" впервые развернули экспозицию "Народного ВПК"
В экспозиции "Народного ВПК" на форуме "Армия" представили более 250 экспонатов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На площадке форума "Армия" впервые развернута экспозиция "Народного военно-промышленного комплекса", на ней представлены свыше 250 экспонатов от 100 компаний, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Впервые на площадке форума развернута отдельная статическая экспозиция "Народного ВПК" с инициативными разработками, которые поставляются в зону проведения СВО по линии субъектов Российской Федерации, гражданских предприятий, общественных и волонтерских организаций. На площади свыше 2000 квадратных метров представлены более 250 экспонатов от 100 компаний-участников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на выставочном стенде предусмотрены деловые площадки для обмена опытом и организации взаимодействия предприятий "Народного ВПК" с федеральными органами исполнительной власти, органами военного управления, институтами развития и организациями промышленности.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.