https://ria.ru/20240812/armiya-1965605118.html

На форуме "Армия-2024" впервые развернули экспозицию "Народного ВПК"

На форуме "Армия-2024" впервые развернули экспозицию "Народного ВПК" - РИА Новости, 12.08.2024

На форуме "Армия-2024" впервые развернули экспозицию "Народного ВПК"

На площадке форума "Армия" впервые развернута экспозиция "Народного военно-промышленного комплекса", на ней представлены свыше 250 экспонатов от 100 компаний,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:14

2024-08-12T09:14

2024-08-12T09:14

россия

безопасность

форум "армия — 2024"

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890701202_0:132:3075:1862_1920x0_80_0_0_b7c17f1cd23b774f374c19739c7ff87a.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На площадке форума "Армия" впервые развернута экспозиция "Народного военно-промышленного комплекса", на ней представлены свыше 250 экспонатов от 100 компаний, сообщили в Минобороны РФ. "Впервые на площадке форума развернута отдельная статическая экспозиция "Народного ВПК" с инициативными разработками, которые поставляются в зону проведения СВО по линии субъектов Российской Федерации, гражданских предприятий, общественных и волонтерских организаций. На площади свыше 2000 квадратных метров представлены более 250 экспонатов от 100 компаний-участников", - говорится в сообщении. Уточняется, что на выставочном стенде предусмотрены деловые площадки для обмена опытом и организации взаимодействия предприятий "Народного ВПК" с федеральными органами исполнительной власти, органами военного управления, институтами развития и организациями промышленности. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, форум "армия — 2024", министерство обороны рф (минобороны рф)