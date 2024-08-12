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На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции - РИА Новости, 12.08.2024
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Новое оружие России
 
09:07 12.08.2024 (обновлено: 10:45 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/armiya-1965603121.html
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции - РИА Новости, 12.08.2024
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции
Более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения будут представлены на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:07
2024-08-12T10:45
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КУБИНКА (Московская область), 12 авг - РИА Новости. Более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения будут представлены на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Статическая экспозиция сформирована с учетом опыта проведения специальной военной операции. Более 1 тысячи отечественных и зарубежных предприятий и организаций представят свыше 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на открытых площадках подмосковного парка "Патриот" сформирована выставка образцов продукции военного назначения, предприятий промышленности и техники из наличия Минобороны РФ. В рамках отдельной экспозиции показаны эффективно зарекомендовавшие себя в ходе спецоперации БМП-2М с боевым отделением "Бережок", танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, самоходные артиллерийские орудия "Флокс" и "Мальва", береговой ракетный комплекс "Бастион", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система "ТОС-2" Также демонстрируются инженерная система дистанционного минирования, самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Тор-М2К", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Гибка-С". "В целях продвижения продукции военного назначения Российской Федерации на международной арене "Рособоронэкспортом" сформирована экспозиция экспортных образцов вооружения и техники", - добавили в МО РФ. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html
https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html
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безопасность, россия, патриот, рособоронэкспорт, бмп-2м, т-90м, тос-2, форум "армия — 2024"
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Патриот, Рособоронэкспорт, БМП-2М, Т-90М, ТОС-2, Форум "Армия — 2024"
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции

МО: более тысячи предприятий покажут на "Армии-2024" 20 тыс образцов продукции

© Фото : ФГАУ "Конгрессно-выставочный центр "Патриот"Форум "Армия-2024". Конгрессно-выставочный центр "Патриот"
Форум Армия-2024. Конгрессно-выставочный центр Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : ФГАУ "Конгрессно-выставочный центр "Патриот"
Форум "Армия-2024". Конгрессно-выставочный центр "Патриот"
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КУБИНКА (Московская область), 12 авг - РИА Новости. Более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения будут представлены на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Статическая экспозиция сформирована с учетом опыта проведения специальной военной операции. Более 1 тысячи отечественных и зарубежных предприятий и организаций представят свыше 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на открытых площадках подмосковного парка "Патриот" сформирована выставка образцов продукции военного назначения, предприятий промышленности и техники из наличия Минобороны РФ.
В рамках отдельной экспозиции показаны эффективно зарекомендовавшие себя в ходе спецоперации БМП-2М с боевым отделением "Бережок", танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, самоходные артиллерийские орудия "Флокс" и "Мальва", береговой ракетный комплекс "Бастион", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система "ТОС-2"
Также демонстрируются инженерная система дистанционного минирования, самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Тор-М2К", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Гибка-С".
"В целях продвижения продукции военного назначения Российской Федерации на международной арене "Рособоронэкспортом" сформирована экспозиция экспортных образцов вооружения и техники", - добавили в МО РФ.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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