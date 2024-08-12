https://ria.ru/20240812/armiya-1965603121.html

На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции

На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции - РИА Новости, 12.08.2024

На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции

Более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения будут представлены на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:07

2024-08-12T09:07

2024-08-12T10:45

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КУБИНКА (Московская область), 12 авг - РИА Новости. Более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения будут представлены на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Статическая экспозиция сформирована с учетом опыта проведения специальной военной операции. Более 1 тысячи отечественных и зарубежных предприятий и организаций представят свыше 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на открытых площадках подмосковного парка "Патриот" сформирована выставка образцов продукции военного назначения, предприятий промышленности и техники из наличия Минобороны РФ. В рамках отдельной экспозиции показаны эффективно зарекомендовавшие себя в ходе спецоперации БМП-2М с боевым отделением "Бережок", танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, самоходные артиллерийские орудия "Флокс" и "Мальва", береговой ракетный комплекс "Бастион", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система "ТОС-2" Также демонстрируются инженерная система дистанционного минирования, самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Тор-М2К", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Гибка-С". "В целях продвижения продукции военного назначения Российской Федерации на международной арене "Рособоронэкспортом" сформирована экспозиция экспортных образцов вооружения и техники", - добавили в МО РФ. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html

https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, патриот, рособоронэкспорт, бмп-2м, т-90м, тос-2, форум "армия — 2024"