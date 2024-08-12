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Более 40 архбюро займутся новым проектом девелопера Forma в районе ВДНХ - РИА Новости, 12.08.2024
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10:03 12.08.2024 (обновлено: 10:41 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/arkhbyuro-1965627102.html
Более 40 архбюро займутся новым проектом девелопера Forma в районе ВДНХ
Более 40 архбюро займутся новым проектом девелопера Forma в районе ВДНХ - РИА Новости, 12.08.2024
Более 40 архбюро займутся новым проектом девелопера Forma в районе ВДНХ
Девелоперская компания Forma объединила более 40 архитектурных бюро из семи стран для разработки нового проекта жилой застройки в районе ВДНХ на севере Москвы,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:03
2024-08-12T10:41
москва
недвижимость
вднх
архитектура
forma (группа пик)
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Девелоперская компания Forma объединила более 40 архитектурных бюро из семи стран для разработки нового проекта жилой застройки в районе ВДНХ на севере Москвы, говорится в сообщении застройщика. В нем уточняется, что новый квартал будет состоять из разновысотных зданий – от таунхаусов до небоскребов высотой до 175 метров, которые станут доминантами локации. При этом преобладающим форматом должна стать малоэтажная застройка низкой плотности. "Каждое здание городского квартала будет делиться на юниты, архитектуру которых создают отдельные российские и иностранные бюро. В итоге более 90 авторских проектов, объединенных общим дизайн-кодом, сформируют архитектурную эклектику в духе уютных городов центральной Европы", – отмечается в пресс-релизе. Как уточнили в компании, авторов квартала вдохновил Ростокинский акведук, построенный в XVIII веке. Перед тем как сформировать команду архитекторов, девелопер изучил более 500 кейсов и провел несколько десятков интервью. "В итоге мы выбрали 30 российских и 11 иностранных архитектурных бюро, которые воплотят проект, не имеющий аналогов на рынке. В рамках единого дизайн-кода каждая из команд создаст уникальный проект для нашего будущего городского квартала. Таким образом, мы получим крупнейший архитектурный парк в России, локализованный в одном месте", – пояснил руководитель компании Forma Илья Чепрасов. Forma - девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилья бизнес и премиум, также занимается строительством офисной недвижимости. Среди ее проектов - жилые комплексы Republic, Portland, Forst, Soul и Moments, а также бизнес-центры Porta и Frame. География проектов – Москва.
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москва, недвижимость, вднх, архитектура, forma (группа пик)
Москва, Недвижимость, ВДНХ, Архитектура, Forma (группа ПИК)

Более 40 архбюро займутся новым проектом девелопера Forma в районе ВДНХ

© iStock.com / vgajicАрхитекторы работают над проектом
Архитекторы работают над проектом - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© iStock.com / vgajic
Архитекторы работают над проектом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Девелоперская компания Forma объединила более 40 архитектурных бюро из семи стран для разработки нового проекта жилой застройки в районе ВДНХ на севере Москвы, говорится в сообщении застройщика.
В нем уточняется, что новый квартал будет состоять из разновысотных зданий – от таунхаусов до небоскребов высотой до 175 метров, которые станут доминантами локации. При этом преобладающим форматом должна стать малоэтажная застройка низкой плотности.
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"Каждое здание городского квартала будет делиться на юниты, архитектуру которых создают отдельные российские и иностранные бюро. В итоге более 90 авторских проектов, объединенных общим дизайн-кодом, сформируют архитектурную эклектику в духе уютных городов центральной Европы", – отмечается в пресс-релизе.
Как уточнили в компании, авторов квартала вдохновил Ростокинский акведук, построенный в XVIII веке.
Перед тем как сформировать команду архитекторов, девелопер изучил более 500 кейсов и провел несколько десятков интервью.
"В итоге мы выбрали 30 российских и 11 иностранных архитектурных бюро, которые воплотят проект, не имеющий аналогов на рынке. В рамках единого дизайн-кода каждая из команд создаст уникальный проект для нашего будущего городского квартала. Таким образом, мы получим крупнейший архитектурный парк в России, локализованный в одном месте", – пояснил руководитель компании Forma Илья Чепрасов.
Forma - девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилья бизнес и премиум, также занимается строительством офисной недвижимости. Среди ее проектов - жилые комплексы Republic, Portland, Forst, Soul и Moments, а также бизнес-центры Porta и Frame. География проектов – Москва.
 
МоскваНедвижимостьВДНХАрхитектураForma (группа ПИК)
 
 
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