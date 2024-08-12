https://ria.ru/20240812/arest-1965816846.html
Суд продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Удальцову*
Суд продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Удальцову* - РИА Новости, 12.08.2024
Суд продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Удальцову*
Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:51
2024-08-12T22:51
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Удальцову* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 ноября", - рассказал собеседник агентства. Заседание проходило в закрытом от публики режиме. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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происшествия, москва, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Удальцову*
Суд вновь продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Удальцову* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 ноября", - рассказал собеседник агентства.
Заседание проходило в закрытом от публики режиме.
Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.
Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России
.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг
внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.