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В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина* - РИА Новости, 12.08.2024
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14:27 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/ajsin-1965714583.html
В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина*
В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина* - РИА Новости, 12.08.2024
В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина*
Советский районный суд Казани заочно арестовал политолога и журналиста Руслана Айсина*, включенного в реестр иноагентов, следует из информации на сайте суда. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:27
2024-08-12T14:27
россия
казань
турция
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Советский районный суд Казани заочно арестовал политолога и журналиста Руслана Айсина*, включенного в реестр иноагентов, следует из информации на сайте суда. Согласно картотеке дел, в порядке досудебного производства 9 августа суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айсина. По информации местных СМИ, Айсин в настоящее время проживает в Турции. По данным Минюста РФ, Айсин* был включен в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. Отмечалось, что он распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике и высказывался против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240329/inoagent-1936749968.html
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россия, казань, турция, происшествия
Россия, Казань, Турция, Происшествия
В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина*

Суд заочно арестовал политолога Руслана Айсина, включенного в реестр иноагентов

CC0 / Tash 02 / Руслан Айсин
Руслан Айсин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
CC0 / Tash 02 /
Руслан Айсин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Советский районный суд Казани заочно арестовал политолога и журналиста Руслана Айсина*, включенного в реестр иноагентов, следует из информации на сайте суда.
Согласно картотеке дел, в порядке досудебного производства 9 августа суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айсина.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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29 марта, 21:04
По информации местных СМИ, Айсин в настоящее время проживает в Турции.
По данным Минюста РФ, Айсин* был включен в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. Отмечалось, что он распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике и высказывался против специальной военной операции.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
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