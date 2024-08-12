https://ria.ru/20240812/ajsin-1965714583.html

В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина*

В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина* - РИА Новости, 12.08.2024

В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина*

Советский районный суд Казани заочно арестовал политолога и журналиста Руслана Айсина*, включенного в реестр иноагентов, следует из информации на сайте суда. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:27

2024-08-12T14:27

2024-08-12T14:27

россия

казань

турция

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965714271_0:43:766:474_1920x0_80_0_0_fe754efe10589c005f418e6af9f17f1b.jpg

КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Советский районный суд Казани заочно арестовал политолога и журналиста Руслана Айсина*, включенного в реестр иноагентов, следует из информации на сайте суда. Согласно картотеке дел, в порядке досудебного производства 9 августа суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айсина. По информации местных СМИ, Айсин в настоящее время проживает в Турции. По данным Минюста РФ, Айсин* был включен в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. Отмечалось, что он распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике и высказывался против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240329/inoagent-1936749968.html

https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html

россия

казань

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, турция, происшествия