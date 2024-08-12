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В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина*
В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина* - РИА Новости, 12.08.2024
В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина*
Советский районный суд Казани заочно арестовал политолога и журналиста Руслана Айсина*, включенного в реестр иноагентов, следует из информации на сайте суда. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:27
2024-08-12T14:27
2024-08-12T14:27
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КАЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Советский районный суд Казани заочно арестовал политолога и журналиста Руслана Айсина*, включенного в реестр иноагентов, следует из информации на сайте суда. Согласно картотеке дел, в порядке досудебного производства 9 августа суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айсина. По информации местных СМИ, Айсин в настоящее время проживает в Турции. По данным Минюста РФ, Айсин* был включен в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. Отмечалось, что он распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике и высказывался против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240329/inoagent-1936749968.html
https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html
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россия, казань, турция, происшествия
Россия, Казань, Турция, Происшествия
В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина*
Суд заочно арестовал политолога Руслана Айсина, включенного в реестр иноагентов