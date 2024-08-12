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В Курганской области задержали украинского агента - РИА Новости, 12.08.2024
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13:07 12.08.2024 (обновлено: 13:08 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/agent-1965686191.html
В Курганской области задержали украинского агента
В Курганской области задержали украинского агента - РИА Новости, 12.08.2024
В Курганской области задержали украинского агента
Управление ФСБ России по Курганской области задержало 54-летнего мужчину, сотрудничавшего с Минобороны Украины, ему давали указание о совершении диверсий на... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:07
2024-08-12T13:08
курганская область
россия
украина
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Управление ФСБ России по Курганской области задержало 54-летнего мужчину, сотрудничавшего с Минобороны Украины, ему давали указание о совершении диверсий на объектах госвласти региона, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФСБ. По данным УФСБ, установлено, что обвиняемый инициативно через интернет связался с представителями спецслужб Украины и дал согласие оказывать содействие в совершении диверсионно-террористических акций на территории Курганской области в отношении объектов органов государственной власти. Задержали подозреваемого в марте. "Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена) в отношении 54-летнего гражданина, который сотрудничал с Главным управлением разведки министерства обороны Украины", - уточняется в сообщении. В пресс-службе РИА Новости пояснили, что мужчина – житель соседнего с Курганской областью региона, был задержан в Кургане. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили в пресс-службе.
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курганская область, россия, украина, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Курганская область, Россия, Украина, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Курганской области задержали украинского агента

В Курганской области ФСБ задержала мужчину, сотрудничавшего с Минобороны Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Управление ФСБ России по Курганской области задержало 54-летнего мужчину, сотрудничавшего с Минобороны Украины, ему давали указание о совершении диверсий на объектах госвласти региона, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФСБ.
По данным УФСБ, установлено, что обвиняемый инициативно через интернет связался с представителями спецслужб Украины и дал согласие оказывать содействие в совершении диверсионно-террористических акций на территории Курганской области в отношении объектов органов государственной власти. Задержали подозреваемого в марте.
«
"Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена) в отношении 54-летнего гражданина, который сотрудничал с Главным управлением разведки министерства обороны Украины", - уточняется в сообщении.
В пресс-службе РИА Новости пояснили, что мужчина – житель соседнего с Курганской областью региона, был задержан в Кургане. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили в пресс-службе.
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Курганская областьРоссияУкраинаМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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