https://ria.ru/20240812/aes-1965640651.html

На Запорожской АЭС заявили, что атак ВСУ ночью не было

На Запорожской АЭС заявили, что атак ВСУ ночью не было - РИА Новости, 12.08.2024

На Запорожской АЭС заявили, что атак ВСУ ночью не было

Ночных попыток атак ВСУ на территорию и объекты Запорожской АЭС после ударов по градирне станции не было, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:30

2024-08-12T11:30

2024-08-12T11:30

запорожская область

евгений балицкий

запорожская аэс

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Ночных попыток атак ВСУ на территорию и объекты Запорожской АЭС после ударов по градирне станции не было, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. "Новых попыток атак ночью не было", - сообщила Яшина. Пресс-служба ЗАЭС также ранее сообщала, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240812/zaes-1965572887.html

запорожская область

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Артем Смирнов

запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"