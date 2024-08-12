https://ria.ru/20240812/aes-1965640651.html
На Запорожской АЭС заявили, что атак ВСУ ночью не было
На Запорожской АЭС заявили, что атак ВСУ ночью не было - РИА Новости, 12.08.2024
На Запорожской АЭС заявили, что атак ВСУ ночью не было
Ночных попыток атак ВСУ на территорию и объекты Запорожской АЭС после ударов по градирне станции не было, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:30
2024-08-12T11:30
2024-08-12T11:30
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Ночных попыток атак ВСУ на территорию и объекты Запорожской АЭС после ударов по градирне станции не было, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. "Новых попыток атак ночью не было", - сообщила Яшина. Пресс-служба ЗАЭС также ранее сообщала, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20240812/zaes-1965572887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На Запорожской АЭС заявили, что атак ВСУ ночью не было
Яшина: ночных атак ВСУ на территорию и объекты ЗАЭС ночью не было