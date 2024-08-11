https://ria.ru/20240811/zhkkh-1965560733.html

Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ

Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ - РИА Новости, 11.08.2024

Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ

Власти Курской области сообщили, что оперштабом принято решение о приостановке с августа начисления платы за ЖКХ в ряде районов региона. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:32

2024-08-11T21:32

2024-08-11T21:39

общество

курская область

специальная военная операция на украине

владимир путин

светлана петренко

льговский район

россия

валерий герасимов

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Власти Курской области сообщили, что оперштабом принято решение о приостановке с августа начисления платы за ЖКХ в ряде районов региона."В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции оперативным штабом принято решение о приостановке с августа текущего года начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения в ряде районов региона. Это решение распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы. Речь в том числе идёт о городе Льгове, который является отдельным муниципальным образованием, в то время как все остальные райцентры входят в состав администраций районов", - сообщила администрация региона в Telegram-канале.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240811/zhiteli-1965515011.html

https://ria.ru/20240811/moskalkova-1965544947.html

курская область

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общество, курская область, владимир путин, светлана петренко, льговский район, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины