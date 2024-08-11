https://ria.ru/20240811/zhiteli-1965515011.html

В Госдуме призвали ЦБ помочь жителям Курской области с ипотечными кредитами

В Госдуме призвали ЦБ помочь жителям Курской области с ипотечными кредитами - РИА Новости, 11.08.2024

В Госдуме призвали ЦБ помочь жителям Курской области с ипотечными кредитами

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит Центральный Банк создать специальную группу или в рамках действующей структуры организовать... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:06

2024-08-11T15:06

2024-08-11T15:09

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госдума рф

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит Центральный Банк создать специальную группу или в рамках действующей структуры организовать при взаимодействии с банками консультационную помощь по ипотечным кредитам жителям Курской области. Ранее ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана, показал проведенный РИА Новости опрос кредитных организациях. "С учетом того, что у нас разные программы кредитования и в связи с тем, что ко мне обратились жители Курска, необходимо проявить гибкость, адресность и комплексную социальную ответственность. Для этого я прошу Центральный Банк либо создать специальную группу, либо в рамках действующей структуры организовать необходимую консультационную помощь при взаимодействии с банковским сообществом", - сказал Нилов РИА Новости. Депутат считает, что происходящее в Курской области должно мобилизовать все структуры и силы для помощи пострадавшим и для недопущения безвыходных ситуаций у них в сфере ипотечных кредитов. Нилов отметил, что кредиты - социально-чувствительная тема. "Чтобы оперативно, точечно, гибко, где нужно в ручном режиме оказывать необходимую помощь, если потребуется, то вносить законодательные предложения", - добавил он. Парламентарий добавил, что к нему обратилась семья из Курска с соответствующей просьбой. По словам семьи, если имеется несколько объектов недвижимости в Курской области, а регистрации при этом там нет, то при неуплате кредита банк может изъять квартиру, так как она в залоге у нее до полного погашения задолженности. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240810/transport-1965415396.html

https://ria.ru/20240810/kurskaya-1965352455.html

https://ria.ru/20240809/mintsifry-1965195872.html

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курская область, россия, курск, валерий герасимов, ярослав нилов, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), общество