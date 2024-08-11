https://ria.ru/20240811/zhiteli-1965515011.html
В Госдуме призвали ЦБ помочь жителям Курской области с ипотечными кредитами
В Госдуме призвали ЦБ помочь жителям Курской области с ипотечными кредитами - РИА Новости, 11.08.2024
В Госдуме призвали ЦБ помочь жителям Курской области с ипотечными кредитами
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит Центральный Банк создать специальную группу или в рамках действующей структуры организовать... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:06
2024-08-11T15:06
2024-08-11T15:09
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит Центральный Банк создать специальную группу или в рамках действующей структуры организовать при взаимодействии с банками консультационную помощь по ипотечным кредитам жителям Курской области. Ранее ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана, показал проведенный РИА Новости опрос кредитных организациях. "С учетом того, что у нас разные программы кредитования и в связи с тем, что ко мне обратились жители Курска, необходимо проявить гибкость, адресность и комплексную социальную ответственность. Для этого я прошу Центральный Банк либо создать специальную группу, либо в рамках действующей структуры организовать необходимую консультационную помощь при взаимодействии с банковским сообществом", - сказал Нилов РИА Новости. Депутат считает, что происходящее в Курской области должно мобилизовать все структуры и силы для помощи пострадавшим и для недопущения безвыходных ситуаций у них в сфере ипотечных кредитов. Нилов отметил, что кредиты - социально-чувствительная тема. "Чтобы оперативно, точечно, гибко, где нужно в ручном режиме оказывать необходимую помощь, если потребуется, то вносить законодательные предложения", - добавил он. Парламентарий добавил, что к нему обратилась семья из Курска с соответствующей просьбой. По словам семьи, если имеется несколько объектов недвижимости в Курской области, а регистрации при этом там нет, то при неуплате кредита банк может изъять квартиру, так как она в залоге у нее до полного погашения задолженности. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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курская область, россия, курск, валерий герасимов, ярослав нилов, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), общество
Курская область, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Ярослав Нилов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
В Госдуме призвали ЦБ помочь жителям Курской области с ипотечными кредитами
Глава комитета ГД призвал ЦБ помочь жителям под Курском с кредитами по ипотеке
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит Центральный Банк создать специальную группу или в рамках действующей структуры организовать при взаимодействии с банками консультационную помощь по ипотечным кредитам жителям Курской области.
Ранее ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана, показал проведенный РИА Новости опрос кредитных организациях.
"С учетом того, что у нас разные программы кредитования и в связи с тем, что ко мне обратились жители Курска, необходимо проявить гибкость, адресность и комплексную социальную ответственность. Для этого я прошу Центральный Банк либо создать специальную группу, либо в рамках действующей структуры организовать необходимую консультационную помощь при взаимодействии с банковским сообществом", - сказал Нилов РИА Новости.
Депутат считает, что происходящее в Курской области должно мобилизовать все структуры и силы для помощи пострадавшим и для недопущения безвыходных ситуаций у них в сфере ипотечных кредитов. Нилов отметил, что кредиты - социально-чувствительная тема.
"Чтобы оперативно, точечно, гибко, где нужно в ручном режиме оказывать необходимую помощь, если потребуется, то вносить законодательные предложения", - добавил он.
Парламентарий добавил, что к нему обратилась семья из Курска
с соответствующей просьбой. По словам семьи, если имеется несколько объектов недвижимости в Курской области, а регистрации при этом там нет, то при неуплате кредита банк может изъять квартиру, так как она в залоге у нее до полного погашения задолженности.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ
численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин
, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.