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На Земле началась слабая магнитная буря - РИА Новости, 11.08.2024
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Наука
 
18:57 11.08.2024 (обновлено: 20:31 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/zemlya-1965545863.html
На Земле началась слабая магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря - РИА Новости, 11.08.2024
На Земле началась слабая магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:57
2024-08-11T20:31
наука
земля
михаил леус
вспышки на солнце
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Магнитная буря, которую прогнозировали уже в течение трех дней, наконец-то началась. &lt;…&gt; Получилось это только после 17 часов 9 минут по московскому времени, именно с этого момента на Земле фиксируется слабая магнитная буря класса G1", — отметил синоптик. Он добавил, что в воскресенье утром возмущения геомагнитного поля уже пытались приблизиться к отметке в пять единиц индекса Кр, которая соответствует слабой магнитной буре, но произошло это во второй половине дня.Кроме того, Леус предупредил, что спрогнозировать ослабление, усиление или окончание этого явления невозможно.
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земля, михаил леус, вспышки на солнце
Наука, Земля, Михаил Леус, вспышки на Солнце
На Земле началась слабая магнитная буря

Синоптик Леус: слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле

© iStock.com / NiseriNЗемля
Земля - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© iStock.com / NiseriN
Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
"Магнитная буря, которую прогнозировали уже в течение трех дней, наконец-то началась. <…> Получилось это только после 17 часов 9 минут по московскому времени, именно с этого момента на Земле фиксируется слабая магнитная буря класса G1", — отметил синоптик.
Он добавил, что в воскресенье утром возмущения геомагнитного поля уже пытались приблизиться к отметке в пять единиц индекса Кр, которая соответствует слабой магнитной буре, но произошло это во второй половине дня.
Кроме того, Леус предупредил, что спрогнозировать ослабление, усиление или окончание этого явления невозможно.
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