https://ria.ru/20240811/zemlya-1965545863.html

На Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря - РИА Новости, 11.08.2024

На Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T18:57

2024-08-11T18:57

2024-08-11T20:31

наука

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михаил леус

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Магнитная буря, которую прогнозировали уже в течение трех дней, наконец-то началась. <…> Получилось это только после 17 часов 9 минут по московскому времени, именно с этого момента на Земле фиксируется слабая магнитная буря класса G1", — отметил синоптик. Он добавил, что в воскресенье утром возмущения геомагнитного поля уже пытались приблизиться к отметке в пять единиц индекса Кр, которая соответствует слабой магнитной буре, но произошло это во второй половине дня.Кроме того, Леус предупредил, что спрогнозировать ослабление, усиление или окончание этого явления невозможно.

https://ria.ru/20240809/mks-1965097485.html

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земля, михаил леус, вспышки на солнце