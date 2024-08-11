https://ria.ru/20240811/zelenskiy-1965455693.html

В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО

В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 11.08.2024

В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО

Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения, пишет журналист Майкл Кларк в Times. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T02:44

2024-08-11T02:44

2024-08-11T03:06

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

киев

суджанский район

владимир зеленский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг. РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения, пишет журналист Майкл Кларк в Times."Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе", — говорится в материале.Этот стратегическое военное решение в стиле главы киевского режима — самонадеянное и рискованное, заявил Майкл Кларк.Однако, как отметил журналист, в итоге исход предстоящих битв будет решен не в пользу ВСУ. Атака украинских подразделений в Курской области не поменяет ход боевых действий, подытожил Кларк.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/dubinskiy-1965329090.html

https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html

https://ria.ru/20240809/zelenskiy-1965105201.html

курская область

киев

суджанский район

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в мире, курская область, киев, суджанский район, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф