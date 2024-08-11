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В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 11.08.2024 (обновлено: 03:06 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/zelenskiy-1965455693.html
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 11.08.2024
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения, пишет журналист Майкл Кларк в Times. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T02:44
2024-08-11T03:06
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
киев
суджанский район
владимир зеленский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг. РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения, пишет журналист Майкл Кларк в Times."Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе", — говорится в материале.Этот стратегическое военное решение в стиле главы киевского режима — самонадеянное и рискованное, заявил Майкл Кларк.Однако, как отметил журналист, в итоге исход предстоящих битв будет решен не в пользу ВСУ. Атака украинских подразделений в Курской области не поменяет ход боевых действий, подытожил Кларк.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/dubinskiy-1965329090.html
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
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курская область
киев
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в мире, курская область, киев, суджанский район, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Киев, Суджанский район, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО

Times: Зеленский не спасет Киев от поражения атакой на Курскую область

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения о безопасности с президентом США Джо Байденом
Владимир Зеленский во время пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения о безопасности с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения о безопасности с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг. РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения, пишет журналист Майкл Кларк в Times.
"Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе", говорится в материале.
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Этот стратегическое военное решение в стиле главы киевского режима — самонадеянное и рискованное, заявил Майкл Кларк.
Однако, как отметил журналист, в итоге исход предстоящих битв будет решен не в пользу ВСУ. Атака украинских подразделений в Курской области не поменяет ход боевых действий, подытожил Кларк.
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Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКиевСуджанский районВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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