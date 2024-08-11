Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова
Захарова: Зеленский превратил украинский госаппарат в террористический движок
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Многие на Западе верили в якобы благие намерения Владимира Зеленского, но его террористическая сущность обнажилась, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
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"Зеленский же по западной указке <…> превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. Камуфлировал он свою истинную личину долго и небезуспешно, многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась", — написала она.
По словам Захаровой, украинские атаки на жилые дома, спящих мирных людей — это несмываемое уродство терроризма.
"Идеология киевскорежимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой, куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение", — заключила дипломат.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.