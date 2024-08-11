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Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 11.08.2024 (обновлено: 09:46 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/zelenskij-1965478984.html
Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова
Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова - РИА Новости, 11.08.2024
Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова
Многие на Западе верили в якобы благие намерения Владимира Зеленского, но его террористическая сущность обнажилась, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T09:20
2024-08-11T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
мария захарова
"формула мира"
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Многие на Западе верили в якобы благие намерения Владимира Зеленского, но его террористическая сущность обнажилась, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. "Зеленский же по западной указке &lt;…&gt; превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. Камуфлировал он свою истинную личину долго и небезуспешно, многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась", — написала она. По словам Захаровой, украинские атаки на жилые дома, спящих мирных людей — это несмываемое уродство терроризма. "Идеология киевскорежимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой, куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение", — заключила дипломат.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240730/zelenskij-1962917962.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, "формула мира"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, "формула мира"
Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова

Захарова: Зеленский превратил украинский госаппарат в террористический движок

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Многие на Западе верили в якобы благие намерения Владимира Зеленского, но его террористическая сущность обнажилась, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
«
"Зеленский же по западной указке <…> превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. Камуфлировал он свою истинную личину долго и небезуспешно, многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась", — написала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
Вчера, 08:00
По словам Захаровой, украинские атаки на жилые дома, спящих мирных людей — это несмываемое уродство терроризма.
"Идеология киевскорежимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой, куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение", — заключила дипломат.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Захарова рассказала, на что Зеленский променял "козырное положение"
30 июля, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария Захарова"формула мира"
 
 
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