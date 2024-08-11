https://ria.ru/20240811/zelenskij-1965478984.html

Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова

Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова - РИА Новости, 11.08.2024

Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова

Многие на Западе верили в якобы благие намерения Владимира Зеленского, но его террористическая сущность обнажилась, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T09:20

2024-08-11T09:20

2024-08-11T09:46

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мария захарова

"формула мира"

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Многие на Западе верили в якобы благие намерения Владимира Зеленского, но его террористическая сущность обнажилась, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. "Зеленский же по западной указке <…> превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. Камуфлировал он свою истинную личину долго и небезуспешно, многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась", — написала она. По словам Захаровой, украинские атаки на жилые дома, спящих мирных людей — это несмываемое уродство терроризма. "Идеология киевскорежимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой, куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение", — заключила дипломат.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240730/zelenskij-1962917962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, "формула мира"