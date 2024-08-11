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Здание Ленинградского вокзала в Москве 11 августа закроется на ремонт
Здание Ленинградского вокзала в Москве 11 августа закроется на ремонт - РИА Новости, 11.08.2024
Здание Ленинградского вокзала в Москве 11 августа закроется на ремонт
Здание Ленинградского вокзала Москвы с 11 августа закрывается для пассажиров из-за ремонта, поезда продолжат ходить по расписанию, но схема прохода на платформы РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T00:18
2024-08-11T00:18
2024-08-11T00:18
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Здание Ленинградского вокзала Москвы с 11 августа закрывается для пассажиров из-за ремонта, поезда продолжат ходить по расписанию, но схема прохода на платформы изменится, сообщили РЖД. Модернизацию вокзала РЖД проводят совместно с правительством Москвы. Ремонт, уточняла компания, делается для повышения качества обслуживания пассажиров и более глубокой интеграции Ленинградского вокзала в городскую среду. Планируется полное техническое перевооружение вокзального комплекса. Будет обновлен фасад здания и кровли, сделана перепланировка внутренних помещений, проведено благоустройство привокзальной территории и другие работы. Всеми сервисами на время ремонта Ленинградского вокзала можно воспользоваться на Ярославском и Казанском вокзалах. Для этого в залах ожидания РЖД добавили 543 посадочных места на Ярославском вокзале и 270 - на Казанском. Увеличено количество мест в залах ожидания для маломобильных пассажиров: на Ярославском вокзале на 9 мест (до 44) и на Казанском на 17 мест (до 46). Открыто 15 дополнительных касс дальнего следования на Ярославском вокзале, устанавливаются мобильные пригородные кассы между зданиями Ярославского и Ленинградского вокзалов. Также будет 160 дополнительных ячеек автоматических камер хранения на Ярославском вокзале. Парковка на период проведения ремонта Ленинградского вокзала, уточняли РЖД, будет недоступна.
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общество, москва, ленинградский вокзал, ржд, казанский вокзал
Общество, Москва, Ленинградский вокзал, РЖД, Казанский вокзал
Здание Ленинградского вокзала в Москве 11 августа закроется на ремонт
Ленинградский вокзал закрывается на ремонт, поезда продолжат ходить по графику
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Здание Ленинградского вокзала Москвы с 11 августа закрывается для пассажиров из-за ремонта, поезда продолжат ходить по расписанию, но схема прохода на платформы изменится, сообщили РЖД.
Модернизацию вокзала РЖД проводят совместно с правительством Москвы. Ремонт, уточняла компания, делается для повышения качества обслуживания пассажиров и более глубокой интеграции Ленинградского вокзала в городскую среду.
Планируется полное техническое перевооружение вокзального комплекса. Будет обновлен фасад здания и кровли, сделана перепланировка внутренних помещений, проведено благоустройство привокзальной территории и другие работы.
Всеми сервисами на время ремонта Ленинградского вокзала можно воспользоваться на Ярославском и Казанском вокзалах. Для этого в залах ожидания РЖД добавили 543 посадочных места на Ярославском вокзале и 270 - на Казанском. Увеличено количество мест в залах ожидания для маломобильных пассажиров: на Ярославском вокзале на 9 мест (до 44) и на Казанском на 17 мест (до 46).
Открыто 15 дополнительных касс дальнего следования на Ярославском вокзале, устанавливаются мобильные пригородные кассы между зданиями Ярославского и Ленинградского вокзалов. Также будет 160 дополнительных ячеек автоматических камер хранения на Ярославском вокзале.
Парковка на период проведения ремонта Ленинградского вокзала, уточняли РЖД, будет недоступна.