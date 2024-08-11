https://ria.ru/20240811/zarif--1965571901.html

Вице-президент Ирана Зариф намерен подать в отставку

Вице-президент Ирана Зариф намерен подать в отставку - РИА Новости, 11.08.2024

Вице-президент Ирана Зариф намерен подать в отставку

Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назначенный 2 августа указом новоизбранного президента Масуда Пезешкиана на пост вице-президента республики по... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T23:59

2024-08-11T23:59

2024-08-11T23:59

мохаммад джавад зариф

иран

в мире

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 11 авг – РИА Новости. Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назначенный 2 августа указом новоизбранного президента Масуда Пезешкиана на пост вице-президента республики по стратегическим вопросам, сообщил о своем намерении подать в отставку, опубликовав пост соответствующего содержания в соцсети Х. Причиной возможного ухода Зарифа могли стать разногласия, касающиеся состава нового кабинета правительства страны. Ранее в воскресенье Пезешкиан, избранный в прошлом месяце президентом Ирана, представил меджлису (парламенту) страны список политиков, из которых предлагает сформировать новый кабинет правительства. Из 19 предложенных в нем кандидатур лишь одна принадлежит женщине. "Я недоволен результатом своей работы и стыжусь того, что не смог достойным образом (привлечь - ред.)... мнение специальных комитетов, (касающееся - ред.) участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал... Наряду с другими причинами для меня открылась возможность продолжить путь (преподавателя - ред.) в университете", - написал Зариф. Комментируя свое решение, он уточнил, что ряд должностей заместителей президента пока свободен, и выразил надежду, что это поможет немного возместить указанные им недостатки. Экс-министр иностранных дел Ирана пожелал успеха представителям нового состава правительства и поблагодарил президента за возможность принять участие в выборе кандидатур для кабмина. Иранская женщина-политик Мину Халеги прокомментировала решение Зарифа, написав в соцсети Х: "Вчера вечером Зариф боролся за предлагаемую кандидатуру министра внутренних дел и не добился успеха. Сегодня вечером объявил о неучастии в кабинете (правительства - ред.), чтобы не брать ответственность за выбор, не имеющий отношения к нему и комитетам, (занимающимся выбором кандидатур - ред.)". Она также добавила, что несмотря на критику предложенного состава правительства, впервые за последние 13 лет в кабмин может войти женщина, что само по себе является важным шагом.

https://ria.ru/20240805/iran-1964276607.html

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мохаммад джавад зариф, иран, в мире, масуд пезешкиан