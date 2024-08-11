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На Западе рассказали о преступлениях ВСУ на территории России - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/zapad-1965547482.html
На Западе рассказали о преступлениях ВСУ на территории России
На Западе рассказали о преступлениях ВСУ на территории России - РИА Новости, 11.08.2024
На Западе рассказали о преступлениях ВСУ на территории России
Западные СМИ замалчивают попытки Киева наносить удары по гражданским объектам на территории России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:09
2024-08-11T19:09
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Западные СМИ замалчивают попытки Киева наносить удары по гражданским объектам на территории России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Западные СМИ упорно избегают рассказа о попытках Киева бомбить гражданскую инфраструктуру в России", — написал он.Как отметил журналист, за прошедшую ночь российские военные перехватили десятки украинских беспилотников над регионами России.В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что ПВО за ночь сбила 14 украинских БПЛА и четыре тактические ракеты "Точка-У" над территорией Курской области, 16 БПЛА она ликвидировала над территорией Воронежской области, три БПЛА — над Белгородской областью и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Орловской областей.
https://ria.ru/20240811/kiev-1965541383.html
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происшествия, россия, курская область, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
На Западе рассказали о преступлениях ВСУ на территории России

Боуз: западные СМИ скрывают попытки ВСУ бомбить гражданские объекты в России

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Западные СМИ замалчивают попытки Киева наносить удары по гражданским объектам на территории России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Западные СМИ упорно избегают рассказа о попытках Киева бомбить гражданскую инфраструктуру в России", — написал он.
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Как отметил журналист, за прошедшую ночь российские военные перехватили десятки украинских беспилотников над регионами России.
В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что ПВО за ночь сбила 14 украинских БПЛА и четыре тактические ракеты "Точка-У" над территорией Курской области, 16 БПЛА она ликвидировала над территорией Воронежской области, три БПЛА — над Белгородской областью и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Орловской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьКиевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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