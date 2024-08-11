https://ria.ru/20240811/zapad-1965547482.html

На Западе рассказали о преступлениях ВСУ на территории России

На Западе рассказали о преступлениях ВСУ на территории России - РИА Новости, 11.08.2024

На Западе рассказали о преступлениях ВСУ на территории России

Западные СМИ замалчивают попытки Киева наносить удары по гражданским объектам на территории России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T19:09

2024-08-11T19:09

2024-08-11T19:09

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

киев

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Западные СМИ замалчивают попытки Киева наносить удары по гражданским объектам на территории России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Западные СМИ упорно избегают рассказа о попытках Киева бомбить гражданскую инфраструктуру в России", — написал он.Как отметил журналист, за прошедшую ночь российские военные перехватили десятки украинских беспилотников над регионами России.В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что ПВО за ночь сбила 14 украинских БПЛА и четыре тактические ракеты "Точка-У" над территорией Курской области, 16 БПЛА она ликвидировала над территорией Воронежской области, три БПЛА — над Белгородской областью и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Орловской областей.

https://ria.ru/20240811/kiev-1965541383.html

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965522010.html

россия

курская область

киев

украина

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происшествия, россия, курская область, киев, украина, вооруженные силы рф