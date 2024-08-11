https://ria.ru/20240811/zaes-1965570987.html
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию - РИА Новости, 11.08.2024
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию
Запорожская АЭС была атакована ВСУ дроном-камикадзе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:41
2024-08-11T23:41
2024-08-11T23:41
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
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энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС была атакована ВСУ дроном-камикадзе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет."Установлено, что атомную станцию атаковал дрон-камикадзе ВСУ", - сказала Яшина.
https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию
Яшина: установлено, что Запорожскую АЭС атаковал украинский дрон-камикадзе