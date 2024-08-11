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На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/zaes-1965570987.html
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию - РИА Новости, 11.08.2024
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию
Запорожская АЭС была атакована ВСУ дроном-камикадзе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:41
2024-08-11T23:41
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС была атакована ВСУ дроном-камикадзе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет."Установлено, что атомную станцию атаковал дрон-камикадзе ВСУ", - сказала Яшина.
https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html
запорожская область
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запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, энергодар, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию

Яшина: установлено, что Запорожскую АЭС атаковал украинский дрон-камикадзе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС была атакована ВСУ дроном-камикадзе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет.
"Установлено, что атомную станцию атаковал дрон-камикадзе ВСУ", - сказала Яшина.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская областьЭнергодарЕвгений Балицкий
 
 
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