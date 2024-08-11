https://ria.ru/20240811/zaes-1965570987.html

На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию

На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию - РИА Новости, 11.08.2024

На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию

Запорожская АЭС была атакована ВСУ дроном-камикадзе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T23:41

2024-08-11T23:41

2024-08-11T23:41

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская область

энергодар

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС была атакована ВСУ дроном-камикадзе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет."Установлено, что атомную станцию атаковал дрон-камикадзе ВСУ", - сказала Яшина.

https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html

запорожская область

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запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, энергодар, евгений балицкий