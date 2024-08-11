https://ria.ru/20240811/zaes-1965570840.html

На ЗАЭС заявили о нарушении физической целостности станции после атаки ВСУ

На ЗАЭС заявили о нарушении физической целостности станции после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

На ЗАЭС заявили о нарушении физической целостности станции после атаки ВСУ

Атака ВСУ, которая привела к пожару, нарушила физическую целостность Запорожской атомной электростанции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-11T23:38

2024-08-11T23:38

2024-08-12T00:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

евгений балицкий

запорожская область

энергодар

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Атака ВСУ, которая привела к пожару, нарушила физическую целостность Запорожской атомной электростанции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."По сути эта атака — один из элементов выведения станции из строя. Это беспрецедентная угроза ядерной безопасности, так как атомная станция впервые получила столь серьезные повреждения. Нарушена физическая целостность, тем самым попраны базовые принципы МАГАТЭ", — сказала она.В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск. Глава региона отметил, что все шесть энергоблоков находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и других последствий нет.Как уточнила Яшина, в результате ЧП никто не пострадал. Пожар в районе градирен удалось локализовать, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявили. Специалисты оценят нанесенный станции ущерб после ликвидации возгорания, а эксперты МАГАТЭ смогут ознакомиться с последствиями атаки, как только позволят условия безопасности. Она также указала, что ЗАЭС подверглась атаке украинского дрона-камикадзе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла под контроль российских специалистов. ВСУ продолжают обстреливать объект, тем самым создавая угрозу ядерной безопасности.Как указывал Владимир Путин, на Западе не говорят, что ЗАЭС атакуют украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву.

https://ria.ru/20240811/zaes--1965569381.html

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вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий, запорожская область, энергодар, магатэ, запорожская аэс, владимир путин