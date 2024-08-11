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На ЗАЭС заявили о нарушении физической целостности станции после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 11.08.2024 (обновлено: 00:04 12.08.2024)
https://ria.ru/20240811/zaes-1965570840.html
На ЗАЭС заявили о нарушении физической целостности станции после атаки ВСУ
На ЗАЭС заявили о нарушении физической целостности станции после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
На ЗАЭС заявили о нарушении физической целостности станции после атаки ВСУ
Атака ВСУ, которая привела к пожару, нарушила физическую целостность Запорожской атомной электростанции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-11T23:38
2024-08-12T00:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
запорожская область
энергодар
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Атака ВСУ, которая привела к пожару, нарушила физическую целостность Запорожской атомной электростанции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."По сути эта атака — один из элементов выведения станции из строя. Это беспрецедентная угроза ядерной безопасности, так как атомная станция впервые получила столь серьезные повреждения. Нарушена физическая целостность, тем самым попраны базовые принципы МАГАТЭ", — сказала она.В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск. Глава региона отметил, что все шесть энергоблоков находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и других последствий нет.Как уточнила Яшина, в результате ЧП никто не пострадал. Пожар в районе градирен удалось локализовать, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявили. Специалисты оценят нанесенный станции ущерб после ликвидации возгорания, а эксперты МАГАТЭ смогут ознакомиться с последствиями атаки, как только позволят условия безопасности. Она также указала, что ЗАЭС подверглась атаке украинского дрона-камикадзе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла под контроль российских специалистов. ВСУ продолжают обстреливать объект, тем самым создавая угрозу ядерной безопасности.Как указывал Владимир Путин, на Западе не говорят, что ЗАЭС атакуют украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву.
https://ria.ru/20240811/zaes--1965569381.html
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вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий, запорожская область, энергодар, магатэ, запорожская аэс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий, Запорожская область, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Владимир Путин
На ЗАЭС заявили о нарушении физической целостности станции после атаки ВСУ

Яшина: атака ВСУ нарушила физическую целостность ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Атака ВСУ, которая привела к пожару, нарушила физическую целостность Запорожской атомной электростанции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"По сути эта атака — один из элементов выведения станции из строя. Это беспрецедентная угроза ядерной безопасности, так как атомная станция впервые получила столь серьезные повреждения. Нарушена физическая целостность, тем самым попраны базовые принципы МАГАТЭ", — сказала она.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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Вчера, 23:14
В воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск. Глава региона отметил, что все шесть энергоблоков находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и других последствий нет.
Как уточнила Яшина, в результате ЧП никто не пострадал. Пожар в районе градирен удалось локализовать, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявили. Специалисты оценят нанесенный станции ущерб после ликвидации возгорания, а эксперты МАГАТЭ смогут ознакомиться с последствиями атаки, как только позволят условия безопасности. Она также указала, что ЗАЭС подверглась атаке украинского дрона-камикадзе.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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Вчера, 23:03
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла под контроль российских специалистов. ВСУ продолжают обстреливать объект, тем самым создавая угрозу ядерной безопасности.
Как указывал Владимир Путин, на Западе не говорят, что ЗАЭС атакуют украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений БалицкийЗапорожская областьЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСВладимир Путин
 
 
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