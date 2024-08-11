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При возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 11.08.2024
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22:40 11.08.2024 (обновлено: 22:49 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/zaes-1965567247.html
При возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал
При возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 11.08.2024
При возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал
Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания в районе градирне станции нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T22:40
2024-08-11T22:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
энергодар
запорожская область
днепр (город)
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания в районе градирне станции нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. На ЗАЭС сообщили также, что в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен ЗАЭС разгорелся пожар. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания."Пострадавших в результате произошедшего нет", - сказала Яшина.Как отметили на ЗАЭС, станция работает штатно, все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html
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энергодар
запорожская область
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вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий, энергодар, запорожская область, днепр (город), запорожская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий, Энергодар, Запорожская область, Днепр (город), Запорожская АЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал

Яшина: при возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания в районе градирне станции нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. На ЗАЭС сообщили также, что в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен ЗАЭС разгорелся пожар. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
6 августа, 20:06
"Пострадавших в результате произошедшего нет", - сказала Яшина.
Как отметили на ЗАЭС, станция работает штатно, все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений БалицкийЭнергодарЗапорожская областьДнепр (город)Запорожская АЭСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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