https://ria.ru/20240811/zaes-1965567247.html

При возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал

При возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 11.08.2024

При возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела ВСУ никто не пострадал

Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания в районе градирне станции нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T22:40

2024-08-11T22:40

2024-08-11T22:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

евгений балицкий

энергодар

запорожская область

днепр (город)

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Пострадавших на ЗАЭС в результате возгорания в районе градирне станции нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. На ЗАЭС сообщили также, что в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен ЗАЭС разгорелся пожар. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания."Пострадавших в результате произошедшего нет", - сказала Яшина.Как отметили на ЗАЭС, станция работает штатно, все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html

https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html

энергодар

запорожская область

днепр (город)

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вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий, энергодар, запорожская область, днепр (город), запорожская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)