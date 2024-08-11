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На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки
На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки - РИА Новости, 11.08.2024
На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки
Специалисты приступят к оценке ущерба, нанесенного атакой ВСУ по Запорожской АЭС, после ликвидации пожара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:50
2024-08-11T23:50
2024-08-11T23:53
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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евгений балицкий
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энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Специалисты приступят к оценке ущерба, нанесенного атакой ВСУ по Запорожской АЭС, после ликвидации пожара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет."После ликвидации пожара специалисты приступят к оценке нанесенного ущерба", - сказа Яшина.
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Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Энергодар, Происшествия
На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки
Яшина: на ЗАЭС оценят ущерб от атаки ВСУ, когда ликвидируют пожар