https://ria.ru/20240811/zaes--1965571713.html

На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки

На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки - РИА Новости, 11.08.2024

На ЗАЭС рассказали, когда приступят к оценке ущерба от украинской атаки

Специалисты приступят к оценке ущерба, нанесенного атакой ВСУ по Запорожской АЭС, после ликвидации пожара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T23:50

2024-08-11T23:50

2024-08-11T23:53

вооруженные силы украины

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

энергодар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Специалисты приступят к оценке ущерба, нанесенного атакой ВСУ по Запорожской АЭС, после ликвидации пожара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет."После ликвидации пожара специалисты приступят к оценке нанесенного ущерба", - сказа Яшина.

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вооруженные силы украины, запорожская аэс, евгений балицкий, запорожская область, энергодар, происшествия