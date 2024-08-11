https://ria.ru/20240811/zaes--1965570123.html
На ЗАЭС локализовали пожар, возникший при украинском обстреле
На ЗАЭС локализовали пожар, возникший при украинском обстреле - РИА Новости, 11.08.2024
На ЗАЭС локализовали пожар, возникший при украинском обстреле
Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован, угроз дальнейшего горения нет, сообщается в официальном... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:23
2024-08-11T23:23
2024-08-11T23:30
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован, угроз дальнейшего горения нет, сообщается в официальном Telegram-канале станции.Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания."Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы станции, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html
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На ЗАЭС локализовали пожар, возникший при украинском обстреле
На атакованной ВСУ ЗАЭС локализовали пожар около градирен, угроз горения нет