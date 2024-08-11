Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС локализовали пожар, возникший при украинском обстреле - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 11.08.2024 (обновлено: 23:30 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/zaes--1965570123.html
На ЗАЭС локализовали пожар, возникший при украинском обстреле
На ЗАЭС локализовали пожар, возникший при украинском обстреле - РИА Новости, 11.08.2024
На ЗАЭС локализовали пожар, возникший при украинском обстреле
Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован, угроз дальнейшего горения нет, сообщается в официальном... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:23
2024-08-11T23:30
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
евгений балицкий
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован, угроз дальнейшего горения нет, сообщается в официальном Telegram-канале станции.Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания."Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы станции, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html
https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, евгений балицкий, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Происшествия
На ЗАЭС локализовали пожар, возникший при украинском обстреле

На атакованной ВСУ ЗАЭС локализовали пожар около градирен, угроз горения нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован, угроз дальнейшего горения нет, сообщается в официальном Telegram-канале станции.
Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Одиозный документ". Захарова прокомментировала резолюцию ООН по ЗАЭС
12 июля, 18:50
"Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы станции, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
6 августа, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала