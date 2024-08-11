https://ria.ru/20240811/zaes--1965569381.html
Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню
Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню - РИА Новости, 11.08.2024
Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), получили информацию от ЗАЭС о... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:14
2024-08-11T23:14
2024-08-11T23:24
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ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), получили информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке БПЛА на одну из градирен станции, заявило МАГАТЭ.В воскресенье вечером ЗАЭС сообщила, что в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен ЗАЭС разгорелся пожар. Отмечалось, что на работе станции возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков объекта находятся в состоянии "холодный останов". Уточнялось также, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме."Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером. Группа получила информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале МАГАТЭ в соцсети Х.Агентство также добавило, что о каких-либо последствиях для ядерной безопасности ему не сообщали.
https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html
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магатэ, запорожская аэс, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню
Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА ВСУ на градирню