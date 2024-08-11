https://ria.ru/20240811/zaes--1965569381.html

Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню

Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню - РИА Новости, 11.08.2024

Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), получили информацию от ЗАЭС о... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T23:14

2024-08-11T23:14

2024-08-11T23:24

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ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), получили информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке БПЛА на одну из градирен станции, заявило МАГАТЭ.В воскресенье вечером ЗАЭС сообщила, что в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен ЗАЭС разгорелся пожар. Отмечалось, что на работе станции возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков объекта находятся в состоянии "холодный останов". Уточнялось также, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме."Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером. Группа получила информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале МАГАТЭ в соцсети Х.Агентство также добавило, что о каких-либо последствиях для ядерной безопасности ему не сообщали.

https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html

https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html

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магатэ, запорожская аэс, происшествия, вооруженные силы украины