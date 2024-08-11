https://ria.ru/20240811/zaes--1965568360.html

На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте охладительных систем

На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте охладительных систем - РИА Новости, 11.08.2024

На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте охладительных систем

Возгорание на объекте ЗАЭС никак не сказалось на работе, она штатная, сообщила в воскресенье пресс-служба станции. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T23:01

2024-08-11T23:01

2024-08-11T23:02

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

происшествия

запорожская аэс

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Возгорание на объекте ЗАЭС никак не сказалось на работе, она штатная, сообщила в воскресенье пресс-служба станции. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угрозы для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. "На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Ранее в воскресенье директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что "нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано".

https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html

https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html

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евгений балицкий, происшествия, запорожская аэс