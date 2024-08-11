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На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте охладительных систем - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:01 11.08.2024 (обновлено: 23:02 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/zaes--1965568360.html
На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте охладительных систем
На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте охладительных систем - РИА Новости, 11.08.2024
На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте охладительных систем
Возгорание на объекте ЗАЭС никак не сказалось на работе, она штатная, сообщила в воскресенье пресс-служба станции. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:01
2024-08-11T23:02
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
происшествия
запорожская аэс
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Возгорание на объекте ЗАЭС никак не сказалось на работе, она штатная, сообщила в воскресенье пресс-служба станции. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угрозы для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. "На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Ранее в воскресенье директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что "нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано".
https://ria.ru/20240712/mid-1959333975.html
https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html
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евгений балицкий, происшествия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Происшествия, Запорожская АЭС
На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте охладительных систем

На ЗАЭС сообщили, что возгорание на объекте не сказалось на работе, она штатная

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Возгорание на объекте ЗАЭС никак не сказалось на работе, она штатная, сообщила в воскресенье пресс-служба станции.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, угрозы для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания.
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"На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.
Ранее в воскресенье директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что "нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано".
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийПроисшествияЗапорожская АЭС
 
 
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