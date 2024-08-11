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На Запорожской АЭС не нашли нарушений условий безопасной эксплуатации - РИА Новости, 11.08.2024
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21:48 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/zaes--1965562015.html
На Запорожской АЭС не нашли нарушений условий безопасной эксплуатации
На Запорожской АЭС не нашли нарушений условий безопасной эксплуатации - РИА Новости, 11.08.2024
На Запорожской АЭС не нашли нарушений условий безопасной эксплуатации
Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:48
2024-08-11T21:48
общество
запорожская аэс
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "На промплощадке все в порядке. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано", - сказала Яшина.
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общество, запорожская аэс
Общество, Запорожская АЭС
На Запорожской АЭС не нашли нарушений условий безопасной эксплуатации

Яшина: на ЗАЭС не нашли нарушений условий безопасной эксплуатации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"На промплощадке все в порядке. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано", - сказала Яшина.
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ОбществоЗапорожская АЭС
 
 
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