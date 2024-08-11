https://ria.ru/20240811/zaes--1965562015.html

На Запорожской АЭС не нашли нарушений условий безопасной эксплуатации

На Запорожской АЭС не нашли нарушений условий безопасной эксплуатации - РИА Новости, 11.08.2024

На Запорожской АЭС не нашли нарушений условий безопасной эксплуатации

Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:48

2024-08-11T21:48

2024-08-11T21:48

общество

запорожская аэс

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "На промплощадке все в порядке. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано", - сказала Яшина.

https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html

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