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Украинские СМИ сообщили о еще одном взрыве в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о еще одном взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 11.08.2024
Украинские СМИ сообщили о еще одном взрыве в Полтавской области
Еще один взрыв прозвучал в Полтавской области на Украине, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T01:12
2024-08-11T01:12
2024-08-11T01:44
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Полтавской области на Украине, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Полтавской области."В Полтавской общине в очередной раз прогремел взрыв", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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полтавская область, в мире, киев, дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины
Полтавская область, В мире, Киев, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о еще одном взрыве в Полтавской области
"Общественное": в Полтавской области прогремел еще один взрыв
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Еще один взрыв прозвучал в Полтавской области на Украине, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram
.
Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Полтавской области.
«
"В Полтавской общине в очередной раз прогремел взрыв", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.