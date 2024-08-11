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От медицины до транспорта: в Москве показывают жизнь в будущем - РИА Новости, 11.08.2024
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Культура
 
08:00 11.08.2024 (обновлено: 08:03 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/vystavka-1964852233.html
От медицины до транспорта: в Москве показывают жизнь в будущем
От медицины до транспорта: в Москве показывают жизнь в будущем - РИА Новости, 11.08.2024
От медицины до транспорта: в Москве показывают жизнь в будущем
В столице открылся масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", посвященный городским достижениям, технологиям и инновациям в разных областях... РИА Новости, 11.08.2024
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В столице открылся масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", посвященный городским достижениям, технологиям и инновациям в разных областях — от медицины до транспорта. О том, что ждет посетителей, — в фотогалерее РИА Новости.
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фото, фото, москва, куда сходить , что посмотреть
Фото, Культура, Москва, куда сходить , что посмотреть
От медицины до транспорта: в Москве показывают жизнь в будущем

В столице проходит масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В столице открылся масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", посвященный городским достижениям, технологиям и инновациям в разных областях — от медицины до транспорта. О том, что ждет посетителей, — в фотогалерее РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"Территорию будущего" разместили более чем на 30 городских площадках: парк "Зарядье", центральный выставочный зал "Манеж", парк Горького, Тверской бульвар, Болотная площадь и другие. На каждой — своя тема. Так в Доме культуры "ГЭС-2" рассказывают об урбанистике, а на Манежной площади — гастрономический фестиваль.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

"Территорию будущего" разместили более чем на 30 городских площадках: парк "Зарядье", центральный выставочный зал "Манеж", парк Горького, Тверской бульвар, Болотная площадь и другие. На каждой — своя тема. Так в Доме культуры "ГЭС-2" рассказывают об урбанистике, а на Манежной площади — гастрономический фестиваль.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Инновации в образовании, культуре, медицине, транспорте, промышленности, IT, спорте, экономике, гастрономии. И во всех зонах — мультимедиа. Всего подготовили более 200 тематических пространств с мастер-классами, лекциями, играми, маркетами и концертами.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

Инновации в образовании, культуре, медицине, транспорте, промышленности, IT, спорте, экономике, гастрономии. И во всех зонах — мультимедиа. Всего подготовили более 200 тематических пространств с мастер-классами, лекциями, играми, маркетами и концертами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Одна из флагманских площадок — Гостиный Двор. Здесь посетителям предлагают познакомиться с медициной будущего, открыть для себя новые профессии, узнать секреты долголетия.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

Одна из флагманских площадок — Гостиный Двор. Здесь посетителям предлагают познакомиться с медициной будущего, открыть для себя новые профессии, узнать секреты долголетия.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В интерактивном музее "Узнай свой организм" можно совершить прогулку по человеческому телу и с помощью реалистичных экспонатов понять, как функционируют разные органы. Вы увидите, почему вредные привычки сокращают жизнь, а спорт и здоровое питание, наоборот, продлевают.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

В интерактивном музее "Узнай свой организм" можно совершить прогулку по человеческому телу и с помощью реалистичных экспонатов понять, как функционируют разные органы. Вы увидите, почему вредные привычки сокращают жизнь, а спорт и здоровое питание, наоборот, продлевают.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Здесь будет интересно и детям — все очень наглядно и доступно. Много внимания уделено ДНК — для нее создали целую "Площадь четырех поколений".

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

Здесь будет интересно и детям — все очень наглядно и доступно. Много внимания уделено ДНК — для нее создали целую "Площадь четырех поколений".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В зоне "Перекресток зазеркалья" благодаря множеству зеркал и мультимедийных проекций оказываешься в цифровом мире будущего, где стирается грань между реальностью и фантазией. В этом эффектном арт-пространстве многие делают фото на память.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

В зоне "Перекресток зазеркалья" благодаря множеству зеркал и мультимедийных проекций оказываешься в цифровом мире будущего, где стирается грань между реальностью и фантазией. В этом эффектном арт-пространстве многие делают фото на память.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В других залах можно заглянуть в настоящую операционную, стать участником мастер-класса по оказанию скорой помощи. На виртуальных тренажерах посетители пробуют себя в роли хирургов и эндоскопистов. А также выбирают "аромат медицины" — несколько вариантов создали специально для поликлиник города.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

В других залах можно заглянуть в настоящую операционную, стать участником мастер-класса по оказанию скорой помощи. На виртуальных тренажерах посетители пробуют себя в роли хирургов и эндоскопистов. А также выбирают "аромат медицины" — несколько вариантов создали специально для поликлиник города.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Гостином Дворе рассказывают и о тенденциях в образовании. Дети и родители сдают демоверсию вступительных экзаменов, пробуют себя в одной из профессий будущего. А еще соревнуются с искусственным интеллектом.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

В Гостином Дворе рассказывают и о тенденциях в образовании. Дети и родители сдают демоверсию вступительных экзаменов, пробуют себя в одной из профессий будущего. А еще соревнуются с искусственным интеллектом.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Большая территория посвящена проекту "Московское долголетие".

"Здесь гости познакомятся с основными факторами, влияющими на продолжительность жизни, узнают об известных долгожителях и их секретах, внесут личный вклад в научное исследование, прокачают мозг, решив тематический кроссворд, а также заглянут в будущее с помощью искусственного интеллекта", — говорит заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

Большая территория посвящена проекту "Московское долголетие".

"Здесь гости познакомятся с основными факторами, влияющими на продолжительность жизни, узнают об известных долгожителях и их секретах, внесут личный вклад в научное исследование, прокачают мозг, решив тематический кроссворд, а также заглянут в будущее с помощью искусственного интеллекта", — говорит заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Слоган этой экспозиции: "Московское. Яркое. Твое. Долголетие". Действительно, люди старшего возраста наравне с молодежью стараются вести насыщенную и интересную жизнь.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

Слоган этой экспозиции: "Московское. Яркое. Твое. Долголетие". Действительно, люди старшего возраста наравне с молодежью стараются вести насыщенную и интересную жизнь.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для детей — своя программа. На встречах "Экосистема моего города" в Гостином Дворе можно научиться выращивать комнатные растения, а на занятиях "Русская корона — связь поколений" — изготавливать кокошники. В "Лужниках" юных гостей ждут на деловой игре "Я аватар", а в "Музеоне" — на мастер-классах по мультфильмам.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

Для детей — своя программа. На встречах "Экосистема моего города" в Гостином Дворе можно научиться выращивать комнатные растения, а на занятиях "Русская корона — связь поколений" — изготавливать кокошники. В "Лужниках" юных гостей ждут на деловой игре "Я аватар", а в "Музеоне" — на мастер-классах по мультфильмам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В "Манеже" на симуляторах посетители учатся управлять разными видами транспорта — от метровагона "Москва-2024" до трамвая "Витязь-Москва" и речного электросудна. А в парке "Зарядье" обсуждают с российским роботом Арди вопросы финансовой грамотности.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

В "Манеже" на симуляторах посетители учатся управлять разными видами транспорта — от метровагона "Москва-2024" до трамвая "Витязь-Москва" и речного электросудна. А в парке "Зарядье" обсуждают с российским роботом Арди вопросы финансовой грамотности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Гостином Дворе — регулярные лекции ведущих столичных врачей, в парке "Зарядье" — беседы о музыке, истории и народном творчестве, в "Лужниках" — о фиджитал-спорте.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

В Гостином Дворе — регулярные лекции ведущих столичных врачей, в парке "Зарядье" — беседы о музыке, истории и народном творчестве, в "Лужниках" — о фиджитал-спорте.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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13 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продлится до 8 сентября. Вход свободный.

Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продлится до 8 сентября. Вход свободный.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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