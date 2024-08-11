https://ria.ru/20240811/vystavka-1964852233.html

От медицины до транспорта: в Москве показывают жизнь в будущем

От медицины до транспорта: в Москве показывают жизнь в будущем - РИА Новости, 11.08.2024

От медицины до транспорта: в Москве показывают жизнь в будущем

В столице открылся масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", посвященный городским достижениям, технологиям и инновациям в разных областях... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:03

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В столице открылся масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", посвященный городским достижениям, технологиям и инновациям в разных областях — от медицины до транспорта. О том, что ждет посетителей, — в фотогалерее РИА Новости.

москва

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2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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