От медицины до транспорта: в Москве показывают жизнь в будущем

В столице проходит масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
"Территорию будущего" разместили более чем на 30 городских площадках: парк "Зарядье", центральный выставочный зал "Манеж", парк Горького, Тверской бульвар, Болотная площадь и другие. На каждой — своя тема. Так в Доме культуры "ГЭС-2" рассказывают об урбанистике, а на Манежной площади — гастрономический фестиваль.
"Территорию будущего" разместили более чем на 30 городских площадках: парк "Зарядье", центральный выставочный зал "Манеж", парк Горького, Тверской бульвар, Болотная площадь и другие. На каждой — своя тема. Так в Доме культуры "ГЭС-2" рассказывают об урбанистике, а на Манежной площади — гастрономический фестиваль.
Инновации в образовании, культуре, медицине, транспорте, промышленности, IT, спорте, экономике, гастрономии. И во всех зонах — мультимедиа. Всего подготовили более 200 тематических пространств с мастер-классами, лекциями, играми, маркетами и концертами.
Инновации в образовании, культуре, медицине, транспорте, промышленности, IT, спорте, экономике, гастрономии. И во всех зонах — мультимедиа. Всего подготовили более 200 тематических пространств с мастер-классами, лекциями, играми, маркетами и концертами.
Одна из флагманских площадок — Гостиный Двор. Здесь посетителям предлагают познакомиться с медициной будущего, открыть для себя новые профессии, узнать секреты долголетия.
Одна из флагманских площадок — Гостиный Двор. Здесь посетителям предлагают познакомиться с медициной будущего, открыть для себя новые профессии, узнать секреты долголетия.
В интерактивном музее "Узнай свой организм" можно совершить прогулку по человеческому телу и с помощью реалистичных экспонатов понять, как функционируют разные органы. Вы увидите, почему вредные привычки сокращают жизнь, а спорт и здоровое питание, наоборот, продлевают.
В интерактивном музее "Узнай свой организм" можно совершить прогулку по человеческому телу и с помощью реалистичных экспонатов понять, как функционируют разные органы. Вы увидите, почему вредные привычки сокращают жизнь, а спорт и здоровое питание, наоборот, продлевают.
Здесь будет интересно и детям — все очень наглядно и доступно. Много внимания уделено ДНК — для нее создали целую "Площадь четырех поколений".
Здесь будет интересно и детям — все очень наглядно и доступно. Много внимания уделено ДНК — для нее создали целую "Площадь четырех поколений".
В зоне "Перекресток зазеркалья" благодаря множеству зеркал и мультимедийных проекций оказываешься в цифровом мире будущего, где стирается грань между реальностью и фантазией. В этом эффектном арт-пространстве многие делают фото на память.
В зоне "Перекресток зазеркалья" благодаря множеству зеркал и мультимедийных проекций оказываешься в цифровом мире будущего, где стирается грань между реальностью и фантазией. В этом эффектном арт-пространстве многие делают фото на память.
В других залах можно заглянуть в настоящую операционную, стать участником мастер-класса по оказанию скорой помощи. На виртуальных тренажерах посетители пробуют себя в роли хирургов и эндоскопистов. А также выбирают "аромат медицины" — несколько вариантов создали специально для поликлиник города.
В других залах можно заглянуть в настоящую операционную, стать участником мастер-класса по оказанию скорой помощи. На виртуальных тренажерах посетители пробуют себя в роли хирургов и эндоскопистов. А также выбирают "аромат медицины" — несколько вариантов создали специально для поликлиник города.
В Гостином Дворе рассказывают и о тенденциях в образовании. Дети и родители сдают демоверсию вступительных экзаменов, пробуют себя в одной из профессий будущего. А еще соревнуются с искусственным интеллектом.
В Гостином Дворе рассказывают и о тенденциях в образовании. Дети и родители сдают демоверсию вступительных экзаменов, пробуют себя в одной из профессий будущего. А еще соревнуются с искусственным интеллектом.
Большая территория посвящена проекту "Московское долголетие".
"Здесь гости познакомятся с основными факторами, влияющими на продолжительность жизни, узнают об известных долгожителях и их секретах, внесут личный вклад в научное исследование, прокачают мозг, решив тематический кроссворд, а также заглянут в будущее с помощью искусственного интеллекта", — говорит заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Большая территория посвящена проекту "Московское долголетие".
"Здесь гости познакомятся с основными факторами, влияющими на продолжительность жизни, узнают об известных долгожителях и их секретах, внесут личный вклад в научное исследование, прокачают мозг, решив тематический кроссворд, а также заглянут в будущее с помощью искусственного интеллекта", — говорит заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Слоган этой экспозиции: "Московское. Яркое. Твое. Долголетие". Действительно, люди старшего возраста наравне с молодежью стараются вести насыщенную и интересную жизнь.
Слоган этой экспозиции: "Московское. Яркое. Твое. Долголетие". Действительно, люди старшего возраста наравне с молодежью стараются вести насыщенную и интересную жизнь.
Для детей — своя программа. На встречах "Экосистема моего города" в Гостином Дворе можно научиться выращивать комнатные растения, а на занятиях "Русская корона — связь поколений" — изготавливать кокошники. В "Лужниках" юных гостей ждут на деловой игре "Я аватар", а в "Музеоне" — на мастер-классах по мультфильмам.
Для детей — своя программа. На встречах "Экосистема моего города" в Гостином Дворе можно научиться выращивать комнатные растения, а на занятиях "Русская корона — связь поколений" — изготавливать кокошники. В "Лужниках" юных гостей ждут на деловой игре "Я аватар", а в "Музеоне" — на мастер-классах по мультфильмам.
В "Манеже" на симуляторах посетители учатся управлять разными видами транспорта — от метровагона "Москва-2024" до трамвая "Витязь-Москва" и речного электросудна. А в парке "Зарядье" обсуждают с российским роботом Арди вопросы финансовой грамотности.
В "Манеже" на симуляторах посетители учатся управлять разными видами транспорта — от метровагона "Москва-2024" до трамвая "Витязь-Москва" и речного электросудна. А в парке "Зарядье" обсуждают с российским роботом Арди вопросы финансовой грамотности.
В Гостином Дворе — регулярные лекции ведущих столичных врачей, в парке "Зарядье" — беседы о музыке, истории и народном творчестве, в "Лужниках" — о фиджитал-спорте.
В Гостином Дворе — регулярные лекции ведущих столичных врачей, в парке "Зарядье" — беседы о музыке, истории и народном творчестве, в "Лужниках" — о фиджитал-спорте.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продлится до 8 сентября. Вход свободный.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продлится до 8 сентября. Вход свободный.