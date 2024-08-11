Жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливали жилые дома
Эвакуированная из Суджи женщина рассказала, как ВСУ стреляли по жилым домам
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Жительница Суджи в Курской области, эвакуированная в подмосковный ПВР, рассказала РИА Новости как ВСУ обстреливали жилые дома и другие гражданские здания.
"В Судже разбили МФЦ, все разбили за одну ночь… Мы сидели в доме на полу в ванной, весь дом трясся, дети кричали, мы не знали, куда бежать, что делать… Мы выскочили из дома как ошпаренные, ехали в никуда, хотели просто выехать оттуда", - добавила эвакуированная.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00