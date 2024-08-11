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Жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливали жилые дома - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/vsu-1965549836.html
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливали жилые дома
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливали жилые дома - РИА Новости, 11.08.2024
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливали жилые дома
Жительница Суджи в Курской области, эвакуированная в подмосковный ПВР, рассказала РИА Новости как ВСУ обстреливали жилые дома и другие гражданские здания. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:23
2024-08-11T19:23
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Жительница Суджи в Курской области, эвакуированная в подмосковный ПВР, рассказала РИА Новости как ВСУ обстреливали жилые дома и другие гражданские здания. "В Судже разбили МФЦ, все разбили за одну ночь… Мы сидели в доме на полу в ванной, весь дом трясся, дети кричали, мы не знали, куда бежать, что делать… Мы выскочили из дома как ошпаренные, ехали в никуда, хотели просто выехать оттуда", - добавила эвакуированная. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливали жилые дома

Эвакуированная из Суджи женщина рассказала, как ВСУ стреляли по жилым домам

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Жительница Суджи в Курской области, эвакуированная в подмосковный ПВР, рассказала РИА Новости как ВСУ обстреливали жилые дома и другие гражданские здания.
"В Судже разбили МФЦ, все разбили за одну ночь… Мы сидели в доме на полу в ванной, весь дом трясся, дети кричали, мы не знали, куда бежать, что делать… Мы выскочили из дома как ошпаренные, ехали в никуда, хотели просто выехать оттуда", - добавила эвакуированная.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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