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Минобороны рассказало о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь России - РИА Новости, 11.08.2024
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14:15 11.08.2024 (обновлено: 15:06 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/vsu-1965509050.html
Минобороны рассказало о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь России
Минобороны рассказало о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь России - РИА Новости, 11.08.2024
Минобороны рассказало о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь России
Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:15
2024-08-11T15:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, рассказали в Минобороны.В течение суток подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия, а также ракетные войска:Силы ПВО сбили четыре тактические ракеты "Точка-У" и 14 беспилотников.За сутки общие потери ВСУ составили около 230 человек и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три БТР Stryker, БМП, 28 боевых бронемашин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, огневая установка "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял порядка 1350 военнослужащих и более 170 единиц бронетехники, в том числе 29 танков.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Минобороны рассказало о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь России

Минобороны рассказало о предотвращении новых попыток прорыва ВСУ вглубь России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ПВО стреляют из зенитной установки
Военнослужащие подразделения ПВО стреляют из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения ПВО стреляют из зенитной установки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, рассказали в Минобороны.
В течение суток подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия, а также ракетные войска:
  • пресекли попытку прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь, уничтожены четыре бронетранспортера (из них два американских Stryker), семь боевых бронированных машин и два автомобиля;
  • поразили живую силу и технику ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков, противник потерял 35 солдат убитыми и ранеными, пять танков, четыре боевые бронемашины и три автомобиля;
  • пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район, в окрестностях Озерков и Ивановского уничтожены два танка, боевая бронемашина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами;
  • оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" поразил самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки;
  • авиация и ракетные войска ударили по резервам противника на территории Сумской области, в районе Лебедина поражены три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 американского ЗРК Patriot.
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За сутки общие потери ВСУ составили около 230 человек и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три БТР Stryker, БМП, 28 боевых бронемашин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, огневая установка "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял порядка 1350 военнослужащих и более 170 единиц бронетехники, в том числе 29 танков.
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Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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