Минобороны рассказало о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь России
Минобороны рассказало о предотвращении новых попыток прорыва ВСУ вглубь России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ПВО стреляют из зенитной установки
Военнослужащие подразделения ПВО стреляют из зенитной установки. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, рассказали в Минобороны.
В течение суток подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия, а также ракетные войска:
- пресекли попытку прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь, уничтожены четыре бронетранспортера (из них два американских Stryker), семь боевых бронированных машин и два автомобиля;
- поразили живую силу и технику ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков, противник потерял 35 солдат убитыми и ранеными, пять танков, четыре боевые бронемашины и три автомобиля;
- пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район, в окрестностях Озерков и Ивановского уничтожены два танка, боевая бронемашина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами;
- оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" поразил самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Любимовки;
- авиация и ракетные войска ударили по резервам противника на территории Сумской области, в районе Лебедина поражены три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 американского ЗРК Patriot.
Силы ПВО сбили четыре тактические ракеты "Точка-У" и 14 беспилотников.
За сутки общие потери ВСУ составили около 230 человек и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три БТР Stryker, БМП, 28 боевых бронемашин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, огневая установка "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял порядка 1350 военнослужащих и более 170 единиц бронетехники, в том числе 29 танков.
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