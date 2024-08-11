https://ria.ru/20240811/vsu-1965509050.html

Минобороны рассказало о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь России

Минобороны рассказало о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь России - РИА Новости, 11.08.2024

Минобороны рассказало о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь России

Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:15

2024-08-11T14:15

2024-08-11T15:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, рассказали в Минобороны.В течение суток подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы, армейская авиация и артиллерия, а также ракетные войска:Силы ПВО сбили четыре тактические ракеты "Точка-У" и 14 беспилотников.За сутки общие потери ВСУ составили около 230 человек и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три БТР Stryker, БМП, 28 боевых бронемашин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, огневая установка "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 ЗРК Patriot. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял порядка 1350 военнослужащих и более 170 единиц бронетехники, в том числе 29 танков.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, а сама Суджа подверглась неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, безопасность