https://ria.ru/20240811/vsu-1965496167.html

Стало известно о "третьем участнике" операции ВСУ в Курской области

Стало известно о "третьем участнике" операции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

Стало известно о "третьем участнике" операции ВСУ в Курской области

Североатлантический альянс был заинтересован в проведении операции ВСУ в Курской области, пишет Asia Times. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:20

2024-08-11T12:20

2024-08-11T13:14

курская область

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валерий герасимов

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс был заинтересован в проведении операции ВСУ в Курской области, пишет Asia Times."Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО", — сообщается в материале.Издание указывает, что на сегодняшний день способность НАТО обеспечивать безопасность стран-участниц ослаблена. И в случае гипотетической войны с Россией, у последней было бы преимущество. В то же время операция, аналогичная той, что проводят украинские солдаты, могла бы стать одним из способовпротиводействия Москве, заключает AT.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/ssha-1965473933.html

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курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато