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Стало известно о "третьем участнике" операции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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12:20 11.08.2024 (обновлено: 13:14 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/vsu-1965496167.html
Стало известно о "третьем участнике" операции ВСУ в Курской области
Стало известно о "третьем участнике" операции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Стало известно о "третьем участнике" операции ВСУ в Курской области
Североатлантический альянс был заинтересован в проведении операции ВСУ в Курской области, пишет Asia Times. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:20
2024-08-11T13:14
курская область
россия
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс был заинтересован в проведении операции ВСУ в Курской области, пишет Asia Times."Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО", — сообщается в материале.Издание указывает, что на сегодняшний день способность НАТО обеспечивать безопасность стран-участниц ослаблена. И в случае гипотетической войны с Россией, у последней было бы преимущество. В то же время операция, аналогичная той, что проводят украинские солдаты, могла бы стать одним из способовпротиводействия Москве, заключает AT.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240811/ssha-1965473933.html
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курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато
Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО
Стало известно о "третьем участнике" операции ВСУ в Курской области

Аsia Тimes: операция ВСУ в Курской области была разработана совместно с НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс был заинтересован в проведении операции ВСУ в Курской области, пишет Asia Times.
"Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО", — сообщается в материале.
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Издание указывает, что на сегодняшний день способность НАТО обеспечивать безопасность стран-участниц ослаблена. И в случае гипотетической войны с Россией, у последней было бы преимущество. В то же время операция, аналогичная той, что проводят украинские солдаты, могла бы стать одним из способовпротиводействия Москве, заключает AT.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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Курская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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