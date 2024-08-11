https://ria.ru/20240811/vsu-1965466347.html

Врио губернатора Курской области назвал ночной обстрел вероломной атакой

Врио губернатора Курской области назвал ночной обстрел вероломной атакой - РИА Новости, 11.08.2024

Врио губернатора Курской области назвал ночной обстрел вероломной атакой

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, говоря о ночном обстреле ВСУ Курска, заявил в Telegram-канале, что враг нанес очередную вероломную атаку, к... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T06:45

2024-08-11T06:45

2024-08-11T09:55

происшествия

курск

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, говоря о ночном обстреле ВСУ Курска, заявил в Telegram-канале, что враг нанес очередную вероломную атаку, к счастью, погибших нет. В ночь на воскресенье Смирнов заявил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар. Позднее региональный главк МЧС России сообщал, что несущие конструкции жилого дома не повреждены, а пожар ликвидирован, были спасены 15 человек, еще 30 эвакуированы. По словам Смирнов, из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии. Мэр Курска Игорь Куцак в свою очередь заявлял, что жильцы жилого девятиэтажного дома, куда упала сбитая украинская ракета, будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, жильцам дома и владельцам поврежденных машин окажут помощь. "Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет. Ведем работу совместно с силовыми структурами. Держу ситуацию на контроле", - говорится в сообщении. Врио губернатора также опубликовал видеообращение, в котором заявил, что "работает в городе". Он также попросил всех соблюдать команды по ракетной опасности и об атаке БПЛА.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курск

курская область

россия

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происшествия, курск, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)