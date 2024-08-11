Рейтинг@Mail.ru
Врио губернатора Курской области назвал ночной обстрел вероломной атакой - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 11.08.2024 (обновлено: 09:55 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/vsu-1965466347.html
Врио губернатора Курской области назвал ночной обстрел вероломной атакой
Врио губернатора Курской области назвал ночной обстрел вероломной атакой - РИА Новости, 11.08.2024
Врио губернатора Курской области назвал ночной обстрел вероломной атакой
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, говоря о ночном обстреле ВСУ Курска, заявил в Telegram-канале, что враг нанес очередную вероломную атаку, к... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:45
2024-08-11T09:55
происшествия
курск
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, говоря о ночном обстреле ВСУ Курска, заявил в Telegram-канале, что враг нанес очередную вероломную атаку, к счастью, погибших нет. В ночь на воскресенье Смирнов заявил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар. Позднее региональный главк МЧС России сообщал, что несущие конструкции жилого дома не повреждены, а пожар ликвидирован, были спасены 15 человек, еще 30 эвакуированы. По словам Смирнов, из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии. Мэр Курска Игорь Куцак в свою очередь заявлял, что жильцы жилого девятиэтажного дома, куда упала сбитая украинская ракета, будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, жильцам дома и владельцам поврежденных машин окажут помощь. "Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет. Ведем работу совместно с силовыми структурами. Держу ситуацию на контроле", - говорится в сообщении. Врио губернатора также опубликовал видеообращение, в котором заявил, что "работает в городе". Он также попросил всех соблюдать команды по ракетной опасности и об атаке БПЛА.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курск
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_09f6b4c7c6ace9671e8779e5d979d805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курск, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Врио губернатора Курской области назвал ночной обстрел вероломной атакой

Врио губернатора Курской области Смирнов назвал ночной обстрел вероломной атакой

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, говоря о ночном обстреле ВСУ Курска, заявил в Telegram-канале, что враг нанес очередную вероломную атаку, к счастью, погибших нет.
В ночь на воскресенье Смирнов заявил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар. Позднее региональный главк МЧС России сообщал, что несущие конструкции жилого дома не повреждены, а пожар ликвидирован, были спасены 15 человек, еще 30 эвакуированы. По словам Смирнов, из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии. Мэр Курска Игорь Куцак в свою очередь заявлял, что жильцы жилого девятиэтажного дома, куда упала сбитая украинская ракета, будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, жильцам дома и владельцам поврежденных машин окажут помощь.
«
"Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет. Ведем работу совместно с силовыми структурами. Держу ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.
Врио губернатора также опубликовал видеообращение, в котором заявил, что "работает в городе".
Он также попросил всех соблюдать команды по ракетной опасности и об атаке БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияКурскКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала