https://ria.ru/20240811/vrach-1965457242.html

Врач рассказала, как правильно выбрать позу для сна

Врач рассказала, как правильно выбрать позу для сна - РИА Новости, 11.08.2024

Врач рассказала, как правильно выбрать позу для сна

Правильная поза для сна - это поза в первую очередь комфортная для самого человека, которую он должен выбирать сам, сообщила РИА Новости заведующая... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T03:07

2024-08-11T03:07

2024-08-11T03:07

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840333752_0:1411:2049:2563_1920x0_80_0_0_72abd45e64c966fabcfc82b9e0fde477.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правильная поза для сна - это поза в первую очередь комфортная для самого человека, которую он должен выбирать сам, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина. "Как невролог, я могу сказать, что человек, какое бы ни было ему назначено лечение или даны рекомендации, должен выбирать позу для сна, удобную прежде всего и комфортную для самого себя. Потому что если, к примеру, есть болевой синдром у человека, то он интуитивно занимает периодически вынужденное положение для того, чтобы облегчить эту боль", - отметила Щипицина. Здоровый человек, не скованный в движении и не парализованный, должен сам выбирать позу для сна, главное, чтобы она была комфортной. "Конечно, существует масса различных ортопедических подушек, ортопедических матрасов, которые могут рекомендовать специалисты. Но к этому все равно надо подходить избирательно, потому что это очень индивидуально. А при выборе самое главный критерий - это ощущения комфорта", - добавила Щипицина.

https://ria.ru/20240805/nevrolog-1964051384.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия