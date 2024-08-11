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Врач рассказала, как правильно выбрать позу для сна
Врач рассказала, как правильно выбрать позу для сна - РИА Новости, 11.08.2024
Врач рассказала, как правильно выбрать позу для сна
Правильная поза для сна - это поза в первую очередь комфортная для самого человека, которую он должен выбирать сам, сообщила РИА Новости заведующая... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T03:07
2024-08-11T03:07
2024-08-11T03:07
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правильная поза для сна - это поза в первую очередь комфортная для самого человека, которую он должен выбирать сам, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина. "Как невролог, я могу сказать, что человек, какое бы ни было ему назначено лечение или даны рекомендации, должен выбирать позу для сна, удобную прежде всего и комфортную для самого себя. Потому что если, к примеру, есть болевой синдром у человека, то он интуитивно занимает периодически вынужденное положение для того, чтобы облегчить эту боль", - отметила Щипицина. Здоровый человек, не скованный в движении и не парализованный, должен сам выбирать позу для сна, главное, чтобы она была комфортной. "Конечно, существует масса различных ортопедических подушек, ортопедических матрасов, которые могут рекомендовать специалисты. Но к этому все равно надо подходить избирательно, потому что это очень индивидуально. А при выборе самое главный критерий - это ощущения комфорта", - добавила Щипицина.
https://ria.ru/20240805/nevrolog-1964051384.html
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общество, россия
Врач рассказала, как правильно выбрать позу для сна
Врач: правильная поза для сна - это поза комфортная для самого человека
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правильная поза для сна - это поза в первую очередь комфортная для самого человека, которую он должен выбирать сам, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
«
"Как невролог, я могу сказать, что человек, какое бы ни было ему назначено лечение или даны рекомендации, должен выбирать позу для сна, удобную прежде всего и комфортную для самого себя. Потому что если, к примеру, есть болевой синдром у человека, то он интуитивно занимает периодически вынужденное положение для того, чтобы облегчить эту боль", - отметила Щипицина.
Здоровый человек, не скованный в движении и не парализованный, должен сам выбирать позу для сна, главное, чтобы она была комфортной.
"Конечно, существует масса различных ортопедических подушек, ортопедических матрасов, которые могут рекомендовать специалисты. Но к этому все равно надо подходить избирательно, потому что это очень индивидуально. А при выборе самое главный критерий - это ощущения комфорта", - добавила Щипицина.