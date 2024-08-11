Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/vojska-1965449548.html
ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.08.2024
ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T00:21
2024-08-11T00:21
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565755_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_f6cce4f9f1a661024b5f0781d2d4e0f9.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Тридцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства.По данным представительства, всего было выпущено 96 боеприпасов. Сообщается, что один мирный житель погиб, еще 17 получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0bd8ab223c4254a5a11a83702325ce7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«
"Тридцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства.
По данным представительства, всего было выпущено 96 боеприпасов. Сообщается, что один мирный житель погиб, еще 17 получили ранения.
В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Число пострадавших из-за обстрела ДНР возросло до пяти
16 декабря 2023, 13:37
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала