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ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.08.2024

ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T00:21

2024-08-11T00:21

2024-08-11T00:21

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 96 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Тридцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства.По данным представительства, всего было выпущено 96 боеприпасов. Сообщается, что один мирный житель погиб, еще 17 получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк