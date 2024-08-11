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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 11.08.2024
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00:01 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/vojska-1965448309.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 11.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 8 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T00:01
2024-08-11T00:01
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 8 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 23.25 ВСУ выпустили еще два снаряда аналогичного калибра по Кировскому району Донецка. В представительстве добавили, что в 20.25 ВСУ атаковали Куйбышевский район Донецка с помощью БПЛА-камикадзе. Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что один мирный житель погиб, еще двое получили ранения при обстреле украинскими войсками Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что число пострадавших при обстреле украинскими войсками города возросло до 14. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919944869.html
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВСУ обстреляли центр Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 8 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 23.25 ВСУ выпустили еще два снаряда аналогичного калибра по Кировскому району Донецка.
В представительстве добавили, что в 20.25 ВСУ атаковали Куйбышевский район Донецка с помощью БПЛА-камикадзе.
Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что один мирный житель погиб, еще двое получили ранения при обстреле украинскими войсками Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что число пострадавших при обстреле украинскими войсками города возросло до 14.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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