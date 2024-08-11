https://ria.ru/20240811/vilfand-1965457929.html

Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд

Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд - РИА Новости, 11.08.2024

Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд

Температура воды в московских водоемах уже опустилась до 19 градусов, для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов минимум на... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T03:23

2024-08-11T03:23

2024-08-11T03:23

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Температура воды в московских водоемах уже опустилась до 19 градусов, для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов минимум на пять-шесть дней, однако такого потепления в Центральной России пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура воды в водоемах Москвы, в том числе в Москве-реке, уже 19 градусов. При ночной температуре ниже 15 градусов говорить о возвращении купального сезона сложно, а она все время будет ниже - от 10 до 15, а в Московской области - 10-13. Водная поверхность охлаждается", - сказал Вильфанд. По его словам, для возвращения купального сезона в центральную часть европейской России необходимо, чтобы минимум пять-шесть дней температура была в диапазоне 27-30 градусов. "Пока этого не видно", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240801/osen-1963350983.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр