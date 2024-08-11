https://ria.ru/20240811/vilfand-1965457929.html
Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд
Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд - РИА Новости, 11.08.2024
Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд
Температура воды в московских водоемах уже опустилась до 19 градусов, для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов минимум на... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T03:23
2024-08-11T03:23
2024-08-11T03:23
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149929/80/1499298060_0:13:2857:1620_1920x0_80_0_0_d59d080c862aa2c8943baa414a6dd67c.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Температура воды в московских водоемах уже опустилась до 19 градусов, для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов минимум на пять-шесть дней, однако такого потепления в Центральной России пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура воды в водоемах Москвы, в том числе в Москве-реке, уже 19 градусов. При ночной температуре ниже 15 градусов говорить о возвращении купального сезона сложно, а она все время будет ниже - от 10 до 15, а в Московской области - 10-13. Водная поверхность охлаждается", - сказал Вильфанд. По его словам, для возвращения купального сезона в центральную часть европейской России необходимо, чтобы минимум пять-шесть дней температура была в диапазоне 27-30 градусов. "Пока этого не видно", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240801/osen-1963350983.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149929/80/1499298060_340:0:2517:1633_1920x0_80_0_0_115bbd0d8451c4b495b620730f1fe8cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд
Вильфанд: температура воды в московских водоемах опустилась до 19 градусов