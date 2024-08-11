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Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд - РИА Новости, 11.08.2024
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03:23 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/vilfand-1965457929.html
Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд
Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд - РИА Новости, 11.08.2024
Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд
Температура воды в московских водоемах уже опустилась до 19 градусов, для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов минимум на... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T03:23
2024-08-11T03:23
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Температура воды в московских водоемах уже опустилась до 19 градусов, для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов минимум на пять-шесть дней, однако такого потепления в Центральной России пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура воды в водоемах Москвы, в том числе в Москве-реке, уже 19 градусов. При ночной температуре ниже 15 градусов говорить о возвращении купального сезона сложно, а она все время будет ниже - от 10 до 15, а в Московской области - 10-13. Водная поверхность охлаждается", - сказал Вильфанд. По его словам, для возвращения купального сезона в центральную часть европейской России необходимо, чтобы минимум пять-шесть дней температура была в диапазоне 27-30 градусов. "Пока этого не видно", - добавил синоптик.
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд

Вильфанд: температура воды в московских водоемах опустилась до 19 градусов

© РИА Новости / Федоренко Владимир | Перейти в медиабанкОтдыхающие в Москве
Отдыхающие в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Федоренко Владимир
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Температура воды в московских водоемах уже опустилась до 19 градусов, для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27-30 градусов минимум на пять-шесть дней, однако такого потепления в Центральной России пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Температура воды в водоемах Москвы, в том числе в Москве-реке, уже 19 градусов. При ночной температуре ниже 15 градусов говорить о возвращении купального сезона сложно, а она все время будет ниже - от 10 до 15, а в Московской области - 10-13. Водная поверхность охлаждается", - сказал Вильфанд.
По его словам, для возвращения купального сезона в центральную часть европейской России необходимо, чтобы минимум пять-шесть дней температура была в диапазоне 27-30 градусов. "Пока этого не видно", - добавил синоптик.
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ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Роман ВильфандГидрометцентр
 
 
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