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Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в курском приграничье
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в курском приграничье
Экипажи российской авиации в ночное время суток на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T05:01
2024-08-11T05:01
2024-08-11T09:37
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Экипажи российской авиации в ночное время суток на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по разведанным целям", — говорится в сообщении ведомства.Министерство также опубликовало видео ударов. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. В ведомстве добавили, что по докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.Утром 6 августа украинские войска попытались захватить территорию в Курской области. Как сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240811/japonija-1965457389.html
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Кадры работы армейской авиации
Кадры работы армейской авиации
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Специальная военная операция на Украине
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в курском приграничье
Минобороны: Ка-52 ночью нанесли удары по живой силе ВСУ в Курской области
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Экипажи российской авиации в ночное время суток на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по разведанным целям", — говорится в сообщении ведомства.
Министерство также опубликовало видео ударов.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. В ведомстве добавили, что по докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.
Утром 6 августа украинские войска попытались захватить территорию в Курской области. Как сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов
, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях
ввели режим контртеррористической операции.