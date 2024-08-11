https://ria.ru/20240811/vertolety-1965462306.html

Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в курском приграничье

Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024

Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в курском приграничье

Экипажи российской авиации в ночное время суток на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T05:01

2024-08-11T05:01

2024-08-11T09:37

безопасность

курская область

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Экипажи российской авиации в ночное время суток на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по разведанным целям", — говорится в сообщении ведомства.Министерство также опубликовало видео ударов. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. В ведомстве добавили, что по докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.Утром 6 августа украинские войска попытались захватить территорию в Курской области. Как сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240811/japonija-1965457389.html

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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"