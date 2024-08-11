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В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка - РИА Новости, 11.08.2024
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22:22 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/vagony-1965565024.html
В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка
В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка - РИА Новости, 11.08.2024
В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка
Грузовые вагоны-цистерны сошли с рельсов на станции Бронка в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T22:22
2024-08-11T22:22
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Грузовые вагоны-цистерны сошли с рельсов на станции Бронка в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Одиннадцатого августа 2024 года на станции Бронка произошел сход колесных пар двух вагонов-цистерн. Причины произошедшего уточняются", - говорится в сообщении. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по этому поводу. Уточняется, что пострадавших нет, потери груза и задержки движения поездов допущено не было.
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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка

Прокуратура: в Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка

© Северо-Западная транспортная прокуратураГрузовые вагоны-цистерны сошли с рельсов
Грузовые вагоны-цистерны сошли с рельсов - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
Грузовые вагоны-цистерны сошли с рельсов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Грузовые вагоны-цистерны сошли с рельсов на станции Бронка в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Одиннадцатого августа 2024 года на станции Бронка произошел сход колесных пар двух вагонов-цистерн. Причины произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по этому поводу. Уточняется, что пострадавших нет, потери груза и задержки движения поездов допущено не было.
На месте схода вагона с тремя контейнерами на станции Ховрино - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Москве с рельс сошел вагон с тремя контейнерами
9 июля, 18:54
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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