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В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка
В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка - РИА Новости, 11.08.2024
В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка
Грузовые вагоны-цистерны сошли с рельсов на станции Бронка в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T22:22
2024-08-11T22:22
2024-08-11T22:22
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Грузовые вагоны-цистерны сошли с рельсов на станции Бронка в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Одиннадцатого августа 2024 года на станции Бронка произошел сход колесных пар двух вагонов-цистерн. Причины произошедшего уточняются", - говорится в сообщении. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по этому поводу. Уточняется, что пострадавших нет, потери груза и задержки движения поездов допущено не было.
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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка
Прокуратура: в Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка