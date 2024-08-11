https://ria.ru/20240811/vagony-1965565024.html

В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка

В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка - РИА Новости, 11.08.2024

В Петербурге грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Бронка

Грузовые вагоны-цистерны сошли с рельсов на станции Бронка в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T22:22

2024-08-11T22:22

2024-08-11T22:22

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Грузовые вагоны-цистерны сошли с рельсов на станции Бронка в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Одиннадцатого августа 2024 года на станции Бронка произошел сход колесных пар двух вагонов-цистерн. Причины произошедшего уточняются", - говорится в сообщении. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по этому поводу. Уточняется, что пострадавших нет, потери груза и задержки движения поездов допущено не было.

https://ria.ru/20240709/moskva-1958596880.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура